Lojacorr reúne 61 Unidades de Negócios para evento anual de planejamento estratégico

Nesta semana, nos dias 1 e 2 de outubro, a maior rede de corretoras de seguros do país, Lojacorr, reuniu os representantes das 61 Unidades de Negócios para apresentar o planejamento estratégico, promover a integração entre as diversas Unidades da rede, revisar as ações de 2024 e planejar os projetos de 2025, reforçando o laço da cooperação interna e o uso eficiente dos recursos.

O encontro, que aconteceu na sede da Tokio Marine, em São Paulo, teve a participação e apresentação da diretoria executiva da Lojacorr, representada pelo presidente Dirceu Tiegs, pelo presidente do Conselho de Administração, Diogo Arndt Silva, e o fundador da rede, José Heitor Silva. Também estiveram presentes Luiz Longobardi Junior, diretor de Mercado, Comercial e Marketing; Sandro Ribeiro dos Santos, sócio-fundador e diretor de Tecnologia e Operações; André Duarte, sócio-fundador e diretor geral da Lojacorr Consórcios; e Ludmilla Concon, diretora Financeira da Lojacorr. Além dos diretores regionais: Eucrésio Neto, diretor regional Norte Nordeste; Luiz Ernani Lepchak, diretor regional Sul; Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro-Sudeste; e André Moreno, diretor regional SP Centro Norte e demais lideranças da Lojacorr.

A programação contou ainda com dinâmica em grupo, palestra com Marcos Kobayashi, diretor comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine, e homenagens por tempo de casa e alcance de produção das Unidades. Houve abertura para discussões e sessões de feedback para os participantes apresentarem suas experiências, troca de conhecimentos e melhores práticas entre as Unidades, contribuindo com sugestões para o aprimoramento de processos e estratégias.

Durante o evento, as diversas áreas da Lojacorr também puderam realizar apresentações como as áreas de Consórcio; Marketing, com a gerente Priscilla Langowski e coordenadora de Conteúdo e Imprensa Marina Petrocelli; Aquisição, com a coordenadora Adriana Cordeiro dos Santos; e Comercial, com os gerentes Paolo Bonazzi e Mario Zucco. Também apresentaram o time de Mercado, com a gerente Bruna Schewinski, de Tecnologia, com o gerente Alex Martins, de Operações e CS, com o gerente Eder Santos e o time de Dados, representado por Attilio Zanelatto Neto.

Sobre a Lojacorr: A Lojacorr é a maior rede de Corretoras de Seguros do Brasil. O seu modelo de negócios disruptivo conecta corretoras de seguros a mais de 40 companhias seguradoras por meio de sua plataforma digital, oferecendo acesso a um amplo portfólio de produtos e soluções, suporte operacional, comercial e estratégico. Entre as soluções, a Lojacorr oferece acesso a seguros de diversos ramos, campanhas, formação, sistema de gestão, central de negócios, acesso via multicálculo, eventos exclusivos, aprendizagem prática com auxílio de Unidades, Assessoria Backoffice, Assessoria Jurídica, entre outras. Fundada em 1996, a empresa se dedica a oferecer os melhores recursos em distribuição de seguros e produtos financeiros às corretoras e clientes. Presente nos 26 Estados e no Distrito Federal, por meio de 61 Unidades, a Lojacorr possui cerca de 500 mil segurados, assistidos por mais de 6 mil profissionais em suas corretoras de seguros, que atuam em mais de 4.500 municípios. Tendo como sede em São Paulo (SP) e sede administrativa em São José dos Pinhais (PR), a empresa conta também com 300 colaboradores (sede e unidades). A Lojacorr está entre as empresas emergentes do Sul e é certificada pelo Great Place to Work.