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Livro sobre Seguro Garantia publicado pela EnterBooks é um “manual ” para quem deseja entrar nesse segmento de mercado!

A editora da Agência Seg News é focada na edição de livros impressos e e-books sobre temas relacionados ao mercado de seguros. E também pode publicar o seu livro!

Confira os títulos disponíveis nos formatos impresso e digital…

.Dicionário Trilingue de Seguros (Português, Inglês e Espanhol)
.Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil
.Sinistros de Property: Danos Materiais e Lucros Cessantes

Informações:
WhatsApp 11 934157357

Ou na Van Moreira Livros:

LIVRO: DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL:

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DICIONÁRIO/GLOSSÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)

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