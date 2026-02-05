LawMed torna-se benemérita do CVG-RJ e CEO projeta economia de até 40% em sinistros por meio de perícia técnica

A LawMed, empresa especializada em inteligência médica e regulação de sinistros, foi oficializada como a nova benemérita do CVG-RJ. Em entrevista à revista oficial da entidade, publicada em 03 de fevereiro, a CEO da LawMed, Liliane Guimarães, destacou o amadurecimento institucional da marca e as perspectivas para o triênio 2024-2026.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, Liliane Guimarães afirma que os diferenciais da LawMed são claros: o primeiro é a soma da técnica e compliance, com a empresa atuando sob um rigor absoluto de conformidade com a LGPD e, agora, com o Marco Legal do Seguro (Lei nº 15.040/24), garantindo segurança jurídica aos processos de indenização.

Segundo dados apresentados pela executiva, a intervenção pericial técnica é capaz de identificar inconsistências que representam entre 25% e 40% dos pagamentos indevidos em sinistros de pessoas, gerando um impacto direto no resultado das carteiras.

“Crescemos muito acima da média do setor nos últimos anos e, agora, entramos em um movimento de crescimento sólido e estável, baseado em tecnologia”, explicou Guimarães.

A empresa, que opera em todo o território nacional, destaca-se também pelo seu capital humano: uma equipe majoritariamente feminina (90%), composta por médicas, advogadas e peritas.

Para os próximos anos, a estratégia da LawMed está definida: investimento em inteligência médica e analytics, expansão do BPO médico-legal para novas seguradoras e o fortalecimento da presença nacional com equipes regionais especializadas.

Leia a entrevista completa em (pág. 26 e 27):

