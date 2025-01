Kakau Seguros e Lev firmam parceria inédita no mercado de bicicletas elétricas

Nova aliança promete inovação e atendimento ágil, com expectativa de movimentar R$ 3 milhões em prêmios anuais – A Kakau – seguradora digital que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para entregar resultados mais precisos no segmento de seguros – é a nova parceira de seguros da Lev – fabricante de bicicletas elétricas no Brasil. Esse é o primeiro acordo da Kakau Seguros com um fabricante desse segmento e já está em vigor. A aliança busca oferecer soluções inovadoras, ágeis e eficientes, atendendo à crescente demanda por proteção no mercado de mobilidade elétrica.

A intermediação da parceria foi conduzida pela Globus Seguros, que desempenhou papel fundamental na negociação. O acordo prevê a oferta de seguros da Kakau para os clientes que adquirirem bicicletas elétricas nas 33 lojas próprias da Lev, localizadas nas regiões Sul e Sudeste.

A expectativa é que cerca de 500 bicicletas por mês sejam seguradas, gerando um volume anual estimado de R$3 milhões em prêmios. Com vendas anuais de aproximadamente 12 mil bicicletas, a Lev planeja expandir sua operação em 50% no próximo ano, atingindo a marca de 18 mil unidades comercializadas. O crescimento reflete a alta demanda por alternativas de mobilidade sustentável, impulsionada por consumidores em busca de tecnologia e eficiência no transporte. Dados recentes divulgados pela Aliança Bike apontam que o crescimento das vendas em 2024 seja de até 21%.

“Nosso seguro digital é uma resposta às necessidades de clientes que buscam soluções rápidas e confiáveis. Esse acordo simboliza um marco importante para a Kakau, permitindo-nos avançar no promissor mercado de bicicletas elétricas”, destaca Salomão Lacerda, diretor comercial da Kakau Seguros.

A visão da Kakau para o futuro

A Kakau Seguros, que já se consolidou como referência em personalização e tecnologia no setor de seguros, reforça seu compromisso em atender a novos mercados.

“A parceria com a Lev fortalece nosso posicionamento no mercado de mobilidade elétrica. Estamos empolgados em trabalhar ao lado de uma marca que compartilha nossos valores de inovação e sustentabilidade. Essa aliança demonstra o compromisso em transformar a experiência dos consumidores com soluções modernas e eficazes”, finaliza Marcelo Torres, COO e sócio-fundador da Kakau.

Sobre a Lev

A Lev é uma empresa comprometida em transformar a mobilidade urbana por meio da inovação e sustentabilidade. Especializada no desenvolvimento e comercialização de bicicletas elétricas, a Lev combina tecnologia de ponta com design inteligente para oferecer soluções práticas, acessíveis e ecológicas. Além disso, a empresa valoriza a experiência do cliente, disponibilizando suporte técnico, peças de reposição e opções de financiamento acessíveis. Para saber mais, visite o site.

Sobre a Kakau Seguros

A Kakau Seguros é uma seguradora que oferece proteção por assinatura, se destacando no mercado como a primeira insurtech brasileira 100% digital a inovar e é um dos braços do Grupo Kakau. Fundada em 2017, a plataforma Kakau busca diminuir a burocracia na contratação de seguros, análise e pagamento de sinistros e no fornecimento de assistência quando necessário. Oferecendo em poucos cliques, acesso rápido e fácil desde a contratação, sinistro a assistência. A Kakau oferece proteção, por assinatura, para bicicletas e smartphones, 100% digital, sem carência e sem burocracia. Mais informações no site: www.kakau.com.br