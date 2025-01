“Janeiro Branco”: A Importância da Saúde Mental e do Bem-Estar no Ambiente de Trabalho

Janeiro é uma época propícia para a renovação e reflexão, um convite para desacelerar em meio à correria do cotidiano.

O “Janeiro Branco” nos lembra que a saúde mental deve ser uma prioridade, e não um mero luxo. Em uma sociedade que valoriza o imediatismo, é fácil desviar o olhar da importância do autocuidado.



Reserve um instante para parar e respirar, permitindo-se a pausa necessária para cultivar o bem-estar. Ao desacelerar, você se abre para uma vida mais plena e significativa, onde cada pequeno gesto se transforma em conquistas relevantes.

A “Era da Conectividade” e a superficialidade das Interações

Nos últimos anos, o “tempo de qualidade” tornou-se uma mercadoria escassa.



As interações frequentemente revelam-se superficiais em virtude da tecnologia. Estamos tão conectados que, mesmo na companhia de outros, desviamos nossa atenção para os dispositivos.



Um estudo indicou que 30% da população sente solidão regularmente, refletindo a carência de conexões significativas.

O Impacto da hiperconexão

Essa hiperconexão pode levar à sobrecarga mental, conhecida como “brain rot”, em que o excesso de informações prejudica nosso bem-estar.



Em um contexto repleto de dados, a falta de curadoria transforma-se em um desafio. É imprescindível selecionar, com critério, o que absorvemos das redes sociais.



É fundamental desenvolver uma análise crítica para discernir o que é autêntico do que é mera ilusão.



A habilidade de filtrar informações e reconhecer a desinformação não apenas nos ajuda a preservar a saúde mental, mas também nos empodera a fazer escolhas mais conscientes sobre o que consumimos e como nos conectamos com o mundo ao nosso redor.

Efeitos na Saúde Mental

A ausência de interações significativas pode contribuir para o surgimento de estresse e ansiedade.

Por exemplo, em encontros sociais, a distração com celulares impede que desfrutemos plenamente a companhia dos outros.



Assim, planejar momentos de conexão genuína com aqueles que nos cercam é vital.



Ao estabelecer laços mais profundos, conseguimos transformar nossas interações em experiências enriquecedoras e significativas.

O Papel da FF Seguros na Promoção do Bem-Estar dos Colaboradores

Como Executiva de Pessoas & Transformação na FF Seguros, estou ao lado de nosso CEO e dos líderes na missão de priorizar o bem-estar de nossos colaboradores.



Juntos, trabalhamos, com afinco, na implementação da política de Well-Being, que visa promover a saúde mental e emocional no ambiente de trabalho.



Ao longo do ano, estimulamos o diálogo contínuo, promovendo uma diversidade de conversas que enriquecem a experiência de nossos colaboradores.



Essas interações são fundamentais para criar um ambiente de apoio e compreensão. Acreditamos que, ao cuidar de nossa equipe, estamos construindo uma cultura organizacional mais saudável e produtiva, onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir.



Semanalmente, disponibilizamos a manhã chamada FF Equilíbrio, oferecendo técnicas de respiração, meditação e diálogos sobre a importância da inteligência emocional.



Essas práticas não apenas proporcionam momentos de pausa e reflexão, mas, também, fomentam um espaço seguro para conversas significativas.



Além disso, disponibilizamos, por meio de um aplicativo, suporte de telemedicina com assistência psicológica e terapêutica, garantindo que nossos colaboradores tenham acesso a recursos que atendam às suas necessidades momentâneas.



Nosso plano de saúde também é estruturado para oferecer suporte integral, refletindo nosso compromisso com o bem-estar de cada indivíduo.

Conclusão

Neste “Janeiro Branco”, somos convidados a olhar para dentro e priorizar nosso bem-estar mental.



O caminho para a saúde emocional é um processo contínuo de autocuidado e autocompreensão.

Ao adotarmos práticas que promovam o silêncio e a reflexão, assim como a gestão de tempo eficaz e o uso consciente das redes sociais, fortalecemos nossa resiliência e cultivamos um ambiente de apoio.



A seleção de conteúdos saudáveis, alinhados com nossas necessidades, é fundamental para preservar nossa saúde mental. Então, que este mês sirva como um lembrete de que, ao cuidarmos de nossa mente, estamos construindo um futuro mais equilibrado e produtivo.



Permita-se desacelerar e redescobrir a força que reside em cada pausa, pois a transformação começa com um único passo, e cada instante de atenção plena é uma oportunidade para renovação e crescimento.

Recomendações Livros:

A Arte de Pensar Claramente – de Rolf Dobelli



Silêncio Na Era do Ruído – de Erling Kagge

Documentários:

Pursuit of Silence The Social Dilemma

Parceiro FF Equilibro | Fernando Belatto

ODGI: https://odgi.com.br/



Isabel Alves Azevedo é uma líder com 20 anos de experiência na área de gente e gestão, reconhecida por sua capacidade de impulsionar mudanças transformacionais em organizações globais, especialmente nos setores de seguros e saúde.



Com um histórico de passagens por empresas renomadas como Pátria Investimentos, UnitedHealth Group, MDS Group e Grupo Dasa, Isabel tem se destacado por alinhar a gestão de recursos humanos à cultura organizacional, gerando resultados financeiros significativos.



A sua crença na combinação de sustentabilidade empresarial com desempenho financeiro a leva a promover diversidade e inclusão, aumentando a satisfação e retenção dos colaboradores.



Atualmente, como Chief People Officer na FF Seguros, uma empresa do Grupo Fairfax Financial, ela colabora com a alta liderança para cultivar uma cultura de inovação e excelência.



Isabel é também uma referência na criação de estratégias que favorecem o crescimento individual e fortalecem a coesão organizacional, além de atuar como conselheira, colunista e coautora de livros de liderança.