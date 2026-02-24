InvestCoop atinge R$ 8 bilhões em ativos sob gestão e assume 100% da carteira da Unimed CNU

Gestora consolida capacidade técnica ao centralizar os investimentos da maior operadora do Sistema Unimed e avança no ranking da ANBIMA – A InvestCoop Asset Management, gestora dedicada aos recursos do Sistema Unimed, alcançou a marca histórica de R$8 bilhões em ativos sob gestão. Este novo patamar reflete um crescimento acelerado no fechamento do quarto trimestre de 2025, impulsionado pela combinação do aumento do patrimônio das carteiras e fundos geridos e pela captação de novos recursos.

O principal vetor desse salto recente foi a consolidação de uma parceria inédita com a Unimed CNU, a maior operadora de saúde do Sistema Unimed em número de beneficiários. Ao assumir a gestão da totalidade da carteira de investimentos da CNU, que totaliza cerca de R$1,2 bilhão, a gestora reafirma sua expertise em investimentos e sua relevância estratégica. A transação reforça a solidez dos processos e eficiência da InvestCoop na gestão das reservas técnicas e recursos livres das cooperativas médicas. “Mais do que um discurso, a intercooperação é a ferramenta que nos traz consistência. Ao unificarmos a gestão, demonstramos ao mercado que estamos aptos para cuidar do patrimônio do Sistema Unimed, garantindo uma gestão financeira eficiente e fiel à nossa essência cooperativista”, esclarece Helton Freitas, CEO da InvestCoop e presidente da Seguros Unimed.

Ademais, o ano de 2025 foi marcado pelo fortalecimento institucional. Com a entrada em vigor da nova legislação de fundos (Instrução CVM nº 175), a InvestCoop consolidou sua posição como gestora, onde passou a figurar como prestador de serviço essencial de seus fundos, o que impulsionou sua ascensão para a 128ª posição no Ranking de Gestores de Fundos de Investimento da ANBIMA, que contém cerca de 1.000 gestoras. O movimento atesta não apenas o aumento do volume gerido, mas a capacidade técnica da Asset em capturar oportunidades regulatórias para fortalecer sua presença no mercado.

Sobre a InvestCoop

A InvestCoop Asset Management é a gestora de recursos do Sistema Unimed. Criada em 2018 a partir da experiência de mais de três décadas da Seguros Unimed na gestão de carteiras próprias e de terceiros, cujo objetivo é oferecer às cooperativas médicas do Sistema, soluções estratégicas de investimento diversificadas, com rentabilidade competitiva e taxas reduzidas, alinhadas às necessidades do setor de saúde suplementar.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 36 anos no mercado, a Companhia atende a 7 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 19 escritórios regionais pelo país.

Foto: Hospital Metropolitano da Unimed Vale do Aço (MG), primeiro ativo da carteira do FII da InvestCoop