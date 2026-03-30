Insurtech Brasil 2026 chega à 9ª edição como um dos principais encontros de tecnologia e inovação em seguros do país

Evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, e deve reunir mais de 1,5 mil participantes – O evento Insurtech Brasil 2026 chega à sua 9ª edição consolidado como o principal encontro de tecnologia e inovação em seguros do país. Realizado no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento deve reunir mais de 1,5 mil participantes entre profissionais de seguradoras, fintechs, plataformas digitais, investidores e executivos do setor.

Mais do que um fórum de debates, o evento Insurtech Brasil 2026 se posiciona como um ambiente de conexão entre diferentes modelos de negócio do mercado de seguros, promovendo a aproximação entre quem desenvolve tecnologia, quem distribui e quem opera a indústria.

Um dos principais diferenciais da edição de 2026 é o foco em canais de distribuição digital, com a presença de bancos, fintechs, varejistas e plataformas que vêm redefinindo a forma como o seguro chega ao cliente. O evento se consolida como um ponto de encontro estratégico para seguradoras que buscam expandir sua atuação por meio de novos canais e parcerias.

A edição também reforça a presença das principais seguradoras do país, com executivos de grandes grupos participando dos debates ao longo da programação, evidenciando o amadurecimento do encontro e sua relevância para decisões estratégicas do setor.

Para José Prado, CEO do Insurtech Brasil, o evento reflete um momento de virada no mercado. “O Insurtech Brasil nasceu com o propósito de conectar o ecossistema, e hoje vemos isso acontecendo de forma concreta. Seguradoras, plataformas, distribuidores e empresas de tecnologia estão construindo juntos novos modelos de negócio, com muito mais integração e foco no cliente”, afirma.

Segundo o executivo, a edição de 2026 evidencia o amadurecimento da inovação no setor. “O que antes era visto como tendência já faz parte da operação das empresas. O embedded insurance, o uso de dados e a inteligência artificial estão redesenhando o mercado. O evento é o espaço para discutir como transformar essas possibilidades em escala e resultado.”

A programação foi estruturada para atender diferentes perfis do mercado. Para seguradoras, o evento representa uma oportunidade de identificar novos canais de distribuição e parcerias. Para empresas que estruturam novas operações, como MGAs e plataformas, é um ambiente para troca de experiências e desenvolvimento de modelos. Já para executivos e áreas de tecnologia, o encontro oferece acesso a soluções, tendências e casos práticos de inovação aplicada.

Um dos eixos centrais da edição de 2026 é o avanço das MGAs no Brasil, tema que ganha cada vez mais relevância no mercado e que será debatido sob a ótica de governança, estruturas de capital, estratégias de escala e criação de novas operações.

Na frente tecnológica, o evento aprofunda discussões sobre modernização das seguradoras, com foco em sistemas core, arquitetura de dados, uso de APIs e aplicações de inteligência artificial. Temas como sinistros automatizados, prevenção à fraude e integração de sistemas legados também ganham destaque na agenda.

Juliana Montez, CEO da Pluvon e organizadora do encontro, destaca o papel do evento como catalisador de conexões. “O Insurtech Brasil é, acima de tudo, um ambiente de construção. Ao reunir diferentes perfis de empresas e lideranças, conseguimos acelerar parcerias, gerar negócios e ampliar o acesso à proteção por meio de soluções mais integradas e digitais”, afirma.

O Insurtech Brasil atua como um hub de inovação para o mercado de seguros, sendo o evento anual um dos principais pontos de conexão desse ecossistema.

A realização do evento Insurtech Brasil 2026 conta com o apoio de empresas que vêm contribuindo ativamente para o desenvolvimento da inovação no mercado de seguros. Nesta edição, participam como patrocinadores as empresas Guidewire e Adyen, na categoria Gold; add, insurMO, brick e Getrak, como Silver; e Carbigdata, Confitec e Safe2Go, como Bronze. O evento conta ainda com o apoio institucional de ITC Vegas, ITC Latam e MIA Hub, reforçando a conexão do encontro com o ecossistema global de inovação em seguros.

Mais informações e inscrições estão disponíveis em:

Foto: José Prado e Juliana Montez; cenas da edição 2025 do evento