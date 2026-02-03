InsurMinds | Inteligência Artificial Aplicada a Seguros abre inscrições para programa gratuito

O InsurMinds | Inteligência Artificial Aplicada a Seguros é um programa de treinamento gratuito, certificado e aberto ao mercado, desenvolvido em parceria com o I2A2 – Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, referência internacional com sede no Canadá, e conta com o apoio de empresas do setor de seguros e resseguros, como a Latin Re e o Grupo FIT.

Com duração de seis meses, encontros semanais online e aulas às terças-feiras, das 19h às 21h, o programa tem início previsto para março e foi estruturado para atender profissionais que desejam compreender, de forma prática, como a inteligência artificial já está sendo aplicada na indústria de seguros e resseguros.

“O impacto da inteligência artificial já pode ser sentido em todos os segmentos de negócios. Tal qual aconteceu com a Internet, em um futuro muito próximo, as pessoas que não souberem utilizar a IA em seu dia a dia serão os próximos analfabetos digitais. Por este motivo, se manter atualizado não é mais uma opção, mas sim uma questão de sobrevivência”, afirma Celso Azevedo, instrutor do I2A2 – Instituto de Inteligência Artificial Aplicada.

A trilha de conteúdo aborda temas como fundamentos de inteligência artificial, uso estratégico de dados, automação de processos, analytics, machine learning e tendências globais que vêm impactando a eficiência operacional, a qualidade da tomada de decisão e a gestão de riscos no setor. O foco do InsurMinds é oferecer uma formação aplicável, ética e orientada a resultados, com exemplos e discussões alinhadas à realidade do mercado.

O I2A2 reforça o caráter técnico e aplicado do programa, conectando teoria, prática e mercado com foco em resultados concretos e formação de lideranças preparadas para o futuro. Ao final do programa, os participantes receberão certificação, reconhecendo a conclusão e o desenvolvimento das competências abordadas ao longo da trilha.

“A inteligência artificial deixou de ser promessa — ela já está redefinindo como o risco é entendido, precificado e gerido. Com o InsurMinds, queremos democratizar o acesso ao conhecimento, formar uma comunidade mais preparada e ajudar a liderar a próxima fase do mercado de (res)seguros”, afirma Felipe Aragão, investidor do Grupo FIT e CCO da Latin Re.

O InsurMinds é uma iniciativa colaborativa e inclusiva, voltada a estudantes, profissionais de seguradoras, resseguradoras, corretoras, consultorias, insurtechs e demais agentes do ecossistema, interessados em ampliar seus conhecimentos sobre inovação e inteligência artificial aplicada aos seguros. As vagas são limitadas.

Inscrições abertas pelo link: https://forms.gle/oBCC8Y55f9pH9Kxc6