InsurMinds dispara em adesões e entra na reta final para atingir 1.500 inscritos — últimas vagas abertas até 29 de março

O InsurMinds, maior programa gratuito de capacitação em inteligência artificial voltado ao mercado de seguros e resseguros, está na reta final para alcançar sua meta de 1.500 inscritos antes mesmo do lançamento oficial, marcado para o dia 31 de março — um marco que reforça o avanço acelerado da IA no setor e a urgência por qualificação profissional.

A iniciativa, apoiada pela Latin Re e desenvolvida em parceria com o I2A2 – Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, surge em um momento decisivo para o mercado, com o objetivo de preparar profissionais para aplicar, na prática, soluções de inteligência artificial no dia a dia da indústria.

Totalmente gratuito, 100% online e com duração de seis meses, o programa foi desenhado para atender todo o ecossistema de seguros: subscritores, corretores, resseguradores, seguradoras, profissionais de insurtechs, consultores e estudantes — permitindo acesso global e democratizado ao conhecimento.

Com as inscrições se encerrando em 29 de março, a expectativa é de alta demanda nos últimos dias. A recomendação é clara: garantir a vaga o quanto antes.

Entrevista com Felipe Aragão, CCO da Latin Re

Como surgiu a ideia do InsurMinds?

A ideia nasceu da percepção de que a inteligência artificial já é uma realidade no nosso mercado, mas ainda existe uma lacuna grande de conhecimento prático. Queríamos criar algo acessível, que realmente ajudasse os profissionais a entender como aplicar IA no dia a dia.

Qual é o principal objetivo do programa?

Nosso objetivo é preparar o mercado. Acreditamos que a IA não vai substituir profissionais, mas sim potencializar quem estiver preparado. Queremos contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e consigam evoluir junto com o setor.

O que mais te chamou atenção até agora?

Sem dúvida, o engajamento do mercado e a velocidade com que estamos nos aproximando da nossa meta de inscritos. Isso mostra que existe uma demanda real por esse tipo de conteúdo.

Qual mensagem você deixaria para quem ainda está em dúvida em se inscrever?

Estamos entrando em uma nova era no mercado de seguros, e a inteligência artificial é parte central dessa transformação. Quem se prepara agora, certamente estará à frente no futuro.

Um dos grandes diferenciais do programa é o certificado emitido pelo I2A2, com reconhecimento internacional, que valida a capacitação dos participantes em inteligência artificial — um ativo estratégico para profissionais que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

As inscrições estão abertas e se encerram em 29 de março. Garanta sua vaga e faça parte da transformação do mercado de seguros.

https://forms.gle/LCozssUZ5pV2uTKB6