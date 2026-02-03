InsureMO firma parceria para explorar oportunidades em bancassurance

Projeto iniciado no Sudeste Asiático por meio de parceiros pode chegar ao Brasil – A venda de seguros por meio de bancos está passando por um forte crescimento em todo o mundo. Também conhecido como bancassurance, esse modelo tem sido impulsionado por um cenário de digitalização, novas regulamentações e maior conscientização do consumidor sobre a necessidade de seguros.

Para se ter uma ideia da escala, pelo menos três relatórios internacionais indicaram que, em 2024, o mercado global de bancassurance foi avaliado em cerca de US$ 1,5 trilhão e poderia chegar a US$ 2,5 trilhões no início da próxima década, com uma taxa média de crescimento anual variando de 5% a mais de 8%.

Ciente do potencial desse segmento, o InsureMO — considerado uma das principais plataformas globais de infraestrutura tecnológica para o setor de seguros — firmou uma parceria para operar no Sudeste Asiático, região com a maior participação de mercado e o crescimento mais rápido nesse modelo de negócios.

O acordo envolve a United Overseas Insurance (UOI), uma das principais seguradoras gerais de Singapura, e a Unqork, que fornece uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos “sem código” que permite que grandes empresas criem, implementem e gerenciem softwares complexos.

Ao utilizar as APIs flexíveis e os microsserviços do InsureMO, combinados com a plataforma empresarial da Unqork, a UOI poderá modernizar suas funcionalidades principais e oferecer experiências digitais aprimoradas aos clientes em mercados asiáticos importantes, como Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã.

“A UOI está estabelecendo um novo padrão para a forma como as seguradoras podem abordar a transformação digital. Nossa parceria visa aprimorar seus sistemas principais e expandir rapidamente sua presença, reduzindo custos e o tempo de lançamento no mercado. Estamos entusiasmados em apoiar essa iniciativa estratégica”, disse Woody Mo, CEO do InsureMO.

Segundo o executivo, a parceria permitirá que a UOI refine sua oferta de produtos, mantendo a agilidade e a flexibilidade necessárias para responder às demandas em constante evolução dos clientes na era digital. “Ao otimizar a emissão de apólices, o processamento de sinistros e o engajamento do cliente, acredito que a UOI oferecerá uma experiência integrada e orientada pela tecnologia aos seus segurados, tornando o seguro mais acessível e eficiente tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.”

No Brasil, embora o mercado de bancassurance tenha um potencial de expansão significativo, enfrenta desafios adicionais, como a necessidade de simplificar a experiência do cliente e se adaptar às novas tecnologias. “Nossa plataforma foi projetada para ajudar as seguradoras a inovar e crescer no cenário competitivo atual. Este projeto no Sudeste Asiático nos permitirá acumular experiência e aprendizados que poderão ser replicados posteriormente em outras partes do mundo, como o Brasil”, concluiu.

Sobre o InsureMO

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, corretoras, startups, bem como canais de distribuição tradicionais e relacionados. Por meio de seu portfólio de mais de dez mil APIs, ela possibilita a distribuição de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa opera em mais de 50 países, atendendo a cerca de 500 clientes, incluindo seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros participantes desse ecossistema.

Foto: Woody Mo, CEO do InsureMO