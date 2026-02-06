InsureMO e NTT Data se reúnem em Portugal e ampliam parceria global

Encontro reuniu executivos da América Latina, Europa e Japão para compartilhar conhecimento, melhores práticas e cases de sucesso – O InsureMO (Insurance Middle Office), uma das principais plataformas globais de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros, está reforçando sua parceria com a NTT Data, empresa que oferece serviços de negócios e tecnologia, desde consultoria até conectividade, atendendo a clientes e setores em mais de 50 países.

Nesta semana, as duas multinacionais se reuniram em Portugal para compartilhar melhores práticas e casos de sucesso. Participaram do encontro executivos da América Latina, Europa e Japão. Representando o InsureMO, estavam os brasileiros Rafael Rodrigues, General Manager Latam; e Weliton Costa, Business Development Director Latam; além de Anubhav Sharma, Global Head of Partnerships and Partnership Sales.

Pela NTT Data Latam estavam Brenda Calderón, Head of Core Insurance Latam; Jean-Pierre Ramos, Core Modernization Director; e Ismael Guilherme, Insurance Chief Architect, além dos japoneses Akihiro Ando, Head for InsureMO Business in Japan; Atsushi Uemura, Global Insurance Initiative Lead; e Hideki Sekigushi, Delivery Manager.

A iniciativa reforça uma parceria internacional sólida e alinhada com o objetivo de modernizar o mercado segurador em grande escala. A NTT Data atua como implementadora e integradora das soluções oferecidas pela plataforma digital InsureMO. O acordo também envolve o desenvolvimento de produtos para atender futuras demandas de novos clientes.

No Japão, onde as duas multinacionais começaram a trabalhar juntas, a parceria já entregou mais de 10 grandes transformações com InsureMO, além de empresas de telecomunicações, administradoras de cartões de crédito e cerca de 30 bancos regionais daquele país.

Já na América Latina – especialmente em países como Brasil, México, Peru, Colômbia, Chile e Equador – as duas empresas devem atuar juntas para acelerar a modernização do core das seguradoras através da inteligência artificial e de tecnologias emergentes, tirando partido da arquitetura modular e altamente escalável do InsureMO.

“A transformação do setor de seguros deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade estratégica. A colaboração global assume um papel central nesse processo, atuando como o principal motor para a inovação e a evolução do setor. Esta iniciativa reforça aquilo em que acreditamos: as transformações mais relevantes acontecem quando equipes de diferentes regiões do mundo alinham visão, compartilham experiências e trabalham de forma coordenada em torno de um objetivo comum”, destacou Brenda Calderón, Head of Core Insurance Latam da NTT.

“Temos um histórico consistente de implementações bem-sucedidas com a InsureMO e este encontro estratégico global nos permite fortalecer sinergias, explorar novas oportunidades de negócio e ampliar nosso impacto no mercado”, completou.

“É uma enorme satisfação ampliar uma parceria com uma empresa que possui um legado de 150 anos de inovação, originado nas raízes da infraestrutura de comunicação japonesa. Ser escolhidos como parceiros para integrar tecnologias e contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras comprova a enorme capacidade da nossa plataforma”, destacou Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO.

Atualmente, o InsureMO processa mais de US$ 25 bilhões em prêmio bruto (GWP) por ano. Com mais de 8.700 canais e parceiros de tecnologia, oferece mais de 17,5 mil produtos e 10 mil APIs que permitem a modernização central, a integração de ecossistemas e a inovação orientada por Inteligência Artificial (IA), transformando as operações de seguros em escala.

Sobre InsureMO:

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma das principais plataformas globais de infraestrutura tecnológica para o mercado de seguros. Por meio de seu portfólio com mais de dez mil APIs, permite a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países em todo o mundo, atendendo quase 500 clientes, entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players deste ecossistema.

Sobre a NTT Data

A NTT Data é uma organização líder em serviços de negócios e tecnologia, com receitas superiores a 30 bilhões de dólares, prestando serviços a 75% das empresas que compõem a Fortune Global 100. Considerada uma das principais empresas globais em soluções de inteligência artificial e infraestrutura digital, conta com especialistas em mais de 50 países. A NTT Data faz parte do NTT Group, que investe mais de 3 bilhões de dólares por ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).