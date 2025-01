InsureMO amplia parceria com a Amazon Web Service e conquista três novas certificações

Mercados altamente competitivos – como são os das fintechs e insurtechs – demandam maior controle de custos e melhor eficiência dos negócios – O InsureMo (Insurance Middle Office), plataforma de infraestrutura para players que atuam no mercado segurador, acaba de receber três novas certificações empresariais da Amazon Service Ready, programa de preparação de serviços da AWS (sigla em inglês para Serviços Web da Amazon).

A conquista é importante porque valida produtos de softwares desenvolvidos pela multinacional para operar em nuvem, ou seja, sem a necessidade de servidores físicos, reduzindo custos de desenvolvimento, operação e manutenção. Além disso, como atualmente a AWS é a plataforma de nuvem mais adotada e abrangente do mundo, essa chancela é um critério importante para o fechamento de novas parcerias globais e negócios.

A primeira certificação leva o nome de AWS Lambda e envolve soluções para definição, gerenciamento e implantação de aplicativos que se estendem e se integram com APIs. A principal vantagem é a execução de código sob demanda, sem a necessidade de gerenciar servidores, ajudando as organizações a responder rapidamente às mudanças do mercado e reduzir o desperdício de recursos.

Já a AWS Graviton Ready é uma certificação para produtos de software que ajudam a acelerar a implantação de aplicativos e reduzir custos de TI. Por fim, a Amazon Linux Ready permite que produtos de software possam rodar e sejam suportados no Amazon Linux, um sistema operacional de baixo custo e nível empresarial oferecido pela AWS.

“Em mercados altamente competitivos – como são os das fintechs e insurtechs – os clientes estão sempre em busca de controlar custos e melhorar a eficiência dos negócios. Ao integrar profundamente as tecnologias AWS Lambda e AWS Graviton, ajudamos os clientes a obter reduções significativas nos custos de desenvolvimento, operação e manutenção”, explica Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina do InsureMO.

Para Bob Zhang, Solution Architect Manager da AWS Financial Industry, a conquista dessas certificações reflete o comprometimento do InsureMO com a inovação e sua capacidade de fornecer as melhores práticas, ofertas de produtos robustas e soluções econômicas dentro do setor.

“A capacidade de inovação contínua do InsureMO ganhou amplo reconhecimento no mercado ao fornecer aos clientes desempenho superior, elasticidade e soluções econômicas. Estamos ansiosos para aprofundar nossa cooperação com a InsureMO em mais áreas e trabalhar juntos para fornecer soluções inovadoras, seguras e de alto desempenho na nuvem para instituições financeiras, como empresas de seguros e ecossistemas financeiros”, afirmou o executivo.

Vale lembrar que ainda no primeiro semestre de 2024, o InsureMO já havia obtido outras quatro certificações da Amazon Service Ready. “Tudo isso reflete o nosso empenho em buscar a excelência em inovação e a capacidade tecnológica em atender ao ecossistema financeiro global. Seguiremos adotando tecnologias avançadas para desenvolver os recursos da nossa plataforma, ao mesmo tempo em que ajudamos os nossos clientes a otimizar o controle de custos, oferecendo assim uma forte vantagem competitiva em mercados novos e existentes”, concluiu Weliton.

Sobre o InsureMO

O InsureMo – Insurance Middle Office – é uma plataforma de infraestrutura para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de três mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 40 países globalmente, atendendo quase 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.