Inscrições abertas para o novo Curso Avançado de Riscos de Engenharia do CCPSegNews!

O curso será realizado nos dias 24 e 26 de Fevereiro de 2026 (Formato On Line ao Vivo) das 18h30 ás 20h30 com o Professor Norberto Barros. Reserve a sua inscrição através do WhatsApp 11 934157357 ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
Confira o programa:
CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA
Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30
Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo
Apresentação: Professor Norberto Barros
Inscrições: Preço: 240,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Com Certificado
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Inscreva-se pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
Ou WhatsApp: 11 93415-7357
https://agenciasegnews.com.br/ccpsegnews/ccpsegnews-lanca-curso-avancado-de-seguros-de-riscos-de-engenharia/
Quem é Noberto Barrros:
Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.
Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.
Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014
Programa do Curso:
Dia 24 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):
•Estudo das Condições Gerais – Obrigações do Segurado e Seguradora
•Estudo das condições especiais e cláusulas particulares
•Como garantir a melhor proteção ao cliente
•Como gerenciar a apólice após emissão
•Conceitos e definições – Cobertura adicional de ALOP
Dia 26 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):
•Contratação do seguro por LMI
•Estudo do Cronograma Físico e Financeiro da obra
•Resseguro Facultativo em Riscos de Engenharia
•Técnicas de vendas – soluções por Cross-selling
•Exemplos práticos – Regulações de sinistros
