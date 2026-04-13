Inscrições abertas para o IX Exame Nacional para Corretores de Seguros da FGV

A certificação é requisito obrigatório para a atuação profissional no setor. A FGV Conhecimento abre inscrições para o IX Exame Nacional para Corretores de Seguros. A prova tem como objetivo atestar os domínios técnico, ético e profissional do candidato, conferindo credibilidade junto a clientes, a seguradoras e ao mercado. Os interessados em obter a certificação e atuar de maneira qualificada no setor têm entre os dias 10 de abril e 29 de junho de 2026 para realizar a inscrição na página da instituição organizadora.

As avaliações, que são on-line e ocorrem nos dias 11 e 12 de julho, são compostas de questões de múltipla escolha. São aprovados aqueles que acertam, pelo menos, 70% delas no conjunto de todas as disciplinas por ramo de atuação, sem zerar nenhuma individualmente. O exame visa avaliar o conhecimento dos candidatos em diversas áreas fundamentais para a profissão.

O valor da inscrição varia de acordo com o segmento escolhido: o de Capitalização e Vida e o de Previdência custam R$ 530 cada, e o setor de Danos (antes Ramos Elementares), R$ 1.050. Para quem deseja se habilitar em todas as áreas, o investimento total é de R$ 2.100, sendo necessário fazer os exames separadamente. Há 10% de desconto para pagamento à vista ou os valores podem ser parcelados em dez vezes sem juros.

As provas são aplicadas em dois dias consecutivos, conforme o módulo escolhido. No primeiro, acontecem as avaliações de Capitalização, das 14h às 16h, e de Vida e Previdência, das 16h30 às 18h30, ambas com 50 questões. No segundo, é aplicado o exame do campo de Danos, das 14h às 18h30, com 100 questões e intervalo de 30 minutos entre o primeiro e o segundo bloco. Todas as aplicações seguem o horário de Brasília (DF).

O resultado preliminar é divulgado no dia 14 de julho, com período para interposição de recursos em 15 e 16 de julho. A divulgação do resultado final está prevista para 24 de agosto, e a emissão do certificado é efetivada após a comprovação dos pré-requisitos pelo candidato.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: seguros@fgv.br. Para acompanhar as demais etapas do exame, acesse o regulamento.

Selo FGV de qualidade

Desde 2021, a FGV Conhecimento é homologada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) para aplicar o exame. Para o corretor, a certificação representa credibilidade e confiança no mercado, bem como possibilita novas oportunidades e o destaca entre colegas, potenciais clientes e seguradoras. A habilitação supera uma exigência formal, pois assegura que ele apresenta os conhecimentos técnico, ético e profissional para orientar o consumidor de maneira responsável.

Com infraestrutura de alta tecnologia e segurança, a FGV Conhecimento acumula mais de 30 anos de experiência na gestão, organização e execução de exames, concursos públicos, certificações e avaliações educacionais em contextos internacional,nacional, estadual e municipal.

O regulamento completo está disponível no link: https://conhecimento.fgv.br/seguros