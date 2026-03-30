Inferno astral

Audiência Pública/Hapvida – A repercussão da crise financeira da Hapvida ganhou novos contornos e chegou a Brasília. Na Câmara dos Deputados, o deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) protocolou um pedido de audiência pública para discutir a crise operacional e assistencial da companhia, hoje a maior operadora de saúde do país, com cerca de 16 milhões de beneficiários.

O movimento ocorre em meio à piora dos indicadores financeiros: a empresa acumulou prejuízo contábil de R$ 237,6 milhões em 2025, após mais um resultado abaixo do esperado no quarto trimestre. No requerimento, o deputado sugere a convocação do CEO da companhia, Luccas Augusto Adib, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Wadih Damous, além de representantes de entidades de defesa do consumidor.

As reclamações contra a operadora na ANS vêm aumentando mês após mês, com um número crescente de beneficiários relatando dificuldades de atendimento.(Fonte: Assessoria de Imprensa)

REQ 8/2026 CDC Inteiro teor

Requerimento de Audiência Pública

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2609725