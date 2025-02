Indicador de Longevidade Pessoal aponta que público 60 menos já busca mais informações sobre tema

Segundo dados obtidos pelo Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), desenvolvido pelo Grupo Bradesco Seguros em parceria com o Instituto de Pesquisa Locomotiva e o especialista em envelhecimento Alexandre Kalache, a maioria dos respondentes do teste está na faixa etária entre 20 e 59 anos, evidenciando que, ao contrário do que se poderia imaginar, o tema não é de interesse exclusivo dos mais velhos, mas sim uma preocupação crescente desde as fases mais iniciais da vida adulta, abrangendo diversas gerações.

Além disso, o engajamento pela longevidade transcende gênero. Em pouco mais de três meses e com milhares de acessos, o teste contou com 55% das respostas de mulheres e 45% de homens. O ILP avalia fatores essenciais como saúde física, mental, finanças e relações sociais, fornecendo uma visão sobre como estamos nos preparando para o futuro.

Para Alexandre Kalache, esse comportamento demonstra uma percepção mais ampla sobre a longevidade. “Estamos acompanhando os jovens cada vez mais conscientes sobre o envelhecimento como um processo natural. E, para viver essa fase da vida com qualidade, é necessário adotar uma perspectiva de curso de vida – da infância até a velhice – respeitando a dignidade e autonomia, através de cuidados e hábitos desde a juventude. Quanto mais cedo melhor, nunca é tarde demais”, explica o especialista.

Com metodologia proprietária, o teste do ILP é gratuito e permite mapear hábitos e ampliar o conhecimento sobre o tema. Além de identificar áreas de melhorias individuais, ao final do teste, o portal disponibiliza um guia com dicas para uma vida mais longa e saudável, ajudando cada pessoa a se preparar para os seus próprios desafios do envelhecimento.

https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/vivaalongevidade/indicador-de-longevidade-pessoal

