IESS promove ajuste na governança e fortalece estrutura institucional

Prestes a completar 20 anos, Instituto anuncia Denizar Vianna na Superintendência Executiva e José Cechin no Conselho Diretor – O médico Denizar Vianna, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e uma das referências de conhecimento na área de Saúde – com passagens pelo Ministério da Saúde, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Organização Pan-Americana da Saúde, entre outros –, assume a Superintendência Executiva do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). José Cechin, ex-ministro da Previdência, um dos fundadores e referência histórica na construção da identidade técnica e institucional do IESS, deixa a Superintendência e passa a integrar o Conselho Diretor do Instituto, ampliando sua atuação estratégica e contribuindo para o direcionamento de longo prazo da organização. A Presidência do Conselho Diretor permanece sob o comando do advogado Luiz Celso Dias Lopes.

Ao completar, este ano, 20 anos de existência, o IESS se consolida como a principal organização voltada à realização e promoção de estudos de aspectos conceituais e técnicos que sirvam de embasamento para implementação de políticas e introdução de melhores práticas voltadas para a saúde suplementar no Brasil.

“A mudança reflete uma transição natural de governança, pensada para preservar a identidade do IESS e, ao mesmo tempo, preparar o Instituto para seus próximos ciclos de crescimento e impacto público”, afirma Luiz Celso Dias Lopes. “A presença de José Cechin no Conselho Diretor reforça nosso compromisso com a continuidade, a memória institucional e a solidez técnica e ética que sempre caracterizaram o IESS.”

O novo superintendente executivo, Denizar Vianna, é médico, doutor em Saúde Coletiva e professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com trajetória reconhecida nas áreas de economia da saúde, avaliação de tecnologias em saúde e epidemiologia clínica. Atuou como secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e coordenador de centro de excelência da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), além de pesquisador do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).

“Assumo a Superintendência Executiva com profundo respeito à história do IESS e ao legado construído por José Cechin”, afirma Denizar Vianna. “Nosso compromisso é dar continuidade à excelência técnica do Instituto, ampliar sua capacidade analítica e fortalecer ainda mais sua contribuição para o debate qualificado sobre a saúde suplementar e o sistema de saúde brasileiro.”

José Cechin liderou o Instituto desde sua fundação e teve papel central na consolidação do IESS como uma das principais referências nacionais em estudos sobre saúde suplementar, financiamento da saúde, judicialização, demografia do setor e sustentabilidade do sistema. Sob sua gestão, o Instituto ampliou sua produção técnica, aprofundou o diálogo com formuladores de políticas públicas e fortaleceu sua presença no debate regulatório e institucional.

“Ao longo desses anos, construímos um patrimônio técnico e institucional que pertence ao setor e à sociedade”, afirma José Cechin. “Passar a integrar o Conselho Diretor é uma forma de seguir contribuindo ativamente para o futuro do IESS, agora com foco ainda maior em orientação estratégica, preservação de valores e apoio à nova etapa da Superintendência Executiva.”

Os ajustes permitem ao IESS reforçar sua governança colegiada, ampliar sua capacidade de articulação institucional e preservar sua identidade técnica, mantendo como pilares a independência analítica, o rigor metodológico e o compromisso com a melhoria da saúde suplementar e, por consequência, de todo o sistema de saúde do Brasil.

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma organização sem fins lucrativos dedicada à produção de estudos técnicos e conceituais sobre a saúde suplementar no Brasil. O Instituto contribui para a formulação de políticas públicas e a disseminação de boas práticas, com foco na sustentabilidade do sistema, no aprimoramento do financiamento da saúde e na qualificação do debate setorial. Reconhecido pela excelência técnica e independência, o IESS é referência nacional na produção de dados, análises e propostas voltadas ao desenvolvimento da saúde suplementar.