IBM e CXP implementam soluções de IA na MDS Brasil, melhorando drasticamente a eficiência

Com automação inteligente, a empresa ampliou a eficiência operacional em processos críticos, aumentando o volume de arquivos processados e a precisão dos dados financeiros – A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país em seguros, resseguros, consultoria de riscos e líder em saúde e benefícios, colaborou com a IBM e a integradora de sistemas CXP para implementar uma solução de automação inteligente e inteligência artificial (IA) que transformou seu processo de conciliação de demonstrativos financeiros. A iniciativa gerou ganhos significativos de escala e precisão, redução de custos operacionais e maior previsibilidade para o negócio.

Atuando em um ambiente complexo que exige o processamento de grandes volumes de dados provenientes de diversas seguradoras, a MDS enfrentava desafios relacionados à precisão e à conciliação manual. Com o uso de IA, a empresa alcançou resultados expressivos, como o aumento de 750% no número de arquivos financeiros processados por dia, conciliações realizadas dez vezes mais rápido e 97,6% de precisão nos dados financeiros, um patamar muito acima do que tradicionalmente se observa no mercado.

Para sustentar esse novo nível de desempenho, a IBM, em conjunto com a CXP, desenhou uma solução baseada em IBM Robotic Process Automation (RPA) e no IBM Document Processing Engine (DPE), com tecnologia de IA, hospedada na IBM Cloud e integrada a um banco de dados SQL Server. Essa combinação permite a extração automática de dados, a aplicação de regras de negócio para padronização e classificação, validação em tempo real e armazenamento centralizado das informações, além da geração de relatórios analíticos e dashboards que aumentam a visibilidade do processo e aceleram a tomada de decisão.

A arquitetura desenvolvida possibilita a extração inteligente de dados a partir de demonstrativos emitidos por múltiplas seguradoras, acelerando significativamente o processo e reduzindo drasticamente o tempo de execução. Com a automação inteligente, além de alcançar maior precisão e eficiência operacional, a MDS passa a oferecer a seus clientes acesso mais rápido a informações financeiras consolidadas e análises abrangentes, fortalecendo sua capacidade de resposta e ampliando sua vantagem competitiva no mercado.

“O uso combinado de RPA e automação inteligente de documentos demonstra o poder da IA aplicada a processos operacionais complexos. Essa parceria com a MDS e a CXP é um exemplo de como a tecnologia da IBM pode acelerar a transformação dos negócios, gerar rápido retorno sobre o investimento e escalar de forma inteligente”, afirma Fabricio Lira, diretor de IA e Dados da IBM Brasil.

“Essa nova oportunidade de colaboração entre a CXP Brasil e a IBM foi essencial para impulsionar a evolução das operações da MDS Brasil, garantindo eficiência, otimização de recursos e custos e, sobretudo, previsibilidade, uma característica-chave no mercado de seguros”, diz Walter Rodrigues, COO da CXP Brasil. “A combinação das tecnologias da IBM com a expertise de implementação dos especialistas da CXP entregou resultados relevantes para a companhia, que ampliou sua capacidade de interpretação de arquivos com custos menores e processos automatizados.”

Raphael Luna, diretor executivo de TI da MDS Brasil, destaca que a empresa vive um momento de transformação digital com foco em eficiência, precisão e escalabilidade.

“A solução desenvolvida com a IBM e a CXP foi decisiva para automatizar um processo crítico do negócio, liberando nossas equipes para se concentrarem em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado.”

Com presença global por meio da Brokerslink, uma rede fundada pelo grupo que reúne cerca de 25 mil profissionais em mais de 135 países, a MDS reforça sua estratégia de inovação ao aplicar tecnologia de ponta para garantir transparência, conformidade e excelência operacional.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

Sobre a CXP

A CXP Brasil, consultoria em tecnologia da informação, surgiu para manter vivo o lema “O seu desafio é o que nos move”, atendendo as principais demandas das empresas por meio de soluções e serviços, oferecidos em parceria com os maiores fabricantes do mercado. Fundada em 2021, o objetivo da companhia é unir o mundo digital com o atendimento diferenciado, trazendo a melhor experiência do cliente em sua jornada para a transformação digital.

Sobre a IBM

A IBM é uma fornecedora global líder de nuvem híbrida e IA, e consultoria especializada. Ajudamos clientes em mais de 175 países a capitalizar insights a partir de seus dados, agilizar processos de negócios, reduzir custos e a ganhar a vantagem competitiva em suas indústrias. Milhares de entidades governamentais e corporativas em áreas de infraestrutura crítica, como serviços financeiros, telecomunicações e saúde, contam com a plataforma de nuvem híbrida da IBM e Red Hat OpenShift para impactar suas transformações digitais de forma rápida, eficiente e segura. O avanço das inovações da IBM em IA, computação quântica, soluções em nuvem específicas da indústria e consultoria entregam opções abertas e flexíveis aos nossos clientes. Tudo isso é apoiado pelo histórico compromisso de confiança, transparência, responsabilidade, inclusão e serviço da IBM. Para mais informações, visite o site da IBM.

Foto: Raphael Luna CIO | CISO | Diretor Executivo de TI da MDS Brasil