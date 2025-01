IA, IoT e OCR: As tecnologias que estão repaginando o setor de seguros, aponta a OON Seguradora

A OON Seguradora, referência em inovação no mercado de seguros digitais, destaca três tecnologias que prometem revolucionar o setor em 2025: Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR). Essas ferramentas estão redefinindo a forma como as seguradoras interagem com os clientes, otimizam suas operações e oferecem soluções personalizadas.

IA para personalização e eficiência

A Inteligência Artificial vem ocupando um lugar central na transformação digital do setor de seguros. Com sua capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, a IA permite a criação de perfis detalhados de clientes, possibilitando a oferta de apólices customizadas e preços justos, ajustados com base nos riscos reais de cada cliente.

“Ferramentas baseadas em IA, como chatbots e assistentes virtuais, estão revolucionando o atendimento ao cliente, resolvendo problemas e processando sinistros de forma automática. Essa eficiência não apenas eleva a experiência do consumidor, mas também melhora significativamente a operação das seguradoras”, explica Reinaldo Aguimar, COO e cofundador da OON Seguradora.

IoT e o modelo pay-per-use

A Internet das Coisas também desempenha um papel importante, especialmente no seguro auto online. Sensores instalados em veículos monitoram dados como hábitos de condução e condições das vias, permitindo a adoção de medidas preventivas e a implementação de modelos de seguro baseados no uso, como o pay-per-use.

“A IoT não apenas reduz custos para os clientes, como incentiva práticas de direção mais seguras, criando um ambiente de benefícios mútuos para consumidores e seguradoras”, afirma Aguimar.

OCR: Simplificando a burocracia

Outro destaque é o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), que automatiza tarefas anteriormente burocráticas, como a análise de sinistros e a emissão de apólices. Essa tecnologia elimina a necessidade de envio físico de documentos, economizando tempo e reduzindo custos operacionais.

“Com o OCR, os clientes podem enviar documentos digitalmente, o que melhora a jornada do consumidor. Do lado das seguradoras, há um ganho expressivo em eficiência e redução de despesas”, reforça Aguimar.

O futuro é agora

A OON Seguradora acredita que a integração estratégica dessas tecnologias impulsionará o crescimento do mercado de seguros digitais em 2025, oferecendo soluções inovadoras e experiências cada vez mais personalizadas para os consumidores.

“As seguradoras que adotarem essas ferramentas estarão na vanguarda de um mercado competitivo e dinâmico, transformando suas operações e redefinindo a experiência do cliente”, conclui Aguimar.

Sobre a OON Seguradora

Fundada em 2021, a OON Seguradora chegou para democratizar o acesso ao seguro de automóveis para as classes B, C e D, buscando simplificar os processos com a conveniência de contratar e acionar os serviços de assistência em caso de sinistro, com poucos cliques pela tela do celular. A companhia oferece apólices com cobertura para diversos tipos de contratempos, além de assistência 24 horas com abrangência nacional. Conta com autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados), órgão que regula as seguradoras no Brasil. Mais informações: https://oonseguradora.com