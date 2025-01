HUBSEGS é a 1ª a comercializar seguros 100% pelo WhatsApp através da inteligência artificial generativa

Assessoria integra tecnologia avançada aos processos tradicionais de corretagem, sem interferência humana

A HUBSEGS – uma das maiores assessorias do Brasil, com mais de cinco mil corretores cadastrados – é também a primeira a comercializar seguros totalmente pelo WhatsApp usando Inteligência Artificial (IA) generativa. A operação vai do atendimento até a entrega da apólice ao segurado (end to end) e tem duração de menos de três minutos.



Desde o primeiro contato, o agente de IA interage de forma amigável e profissional, entendendo as necessidades específicas de cada corretor ou cliente e guiando-os de maneira intuitiva por todo o processo. A jornada começa com uma cotação personalizada, coletando as informações necessárias de forma natural e adaptando-se às particularidades de cada usuário. Ao longo da conversa também são oferecidas opções disponíveis para ajudar na tomada de decisões.



Após a cotação, o sistema assegura que todos os detalhes sejam preenchidos corretamente e de maneira simplificada, permitindo que uma apólice digital seja emitida em poucos minutos, 100% via WhatsApp. Como o serviço está disponível 24h, todos os dias do ano, a venda pode ser concluída a qualquer momento, assim como o suporte e o atendimento.



A novidade foi desenvolvida pela Hub2You, braço tecnológico da HUBSEGS, que desenvolve soluções e integra ferramentas de automação e inteligência artificial (IA) para facilitar e aprimorar as operações no setor de seguros. A insurtech automatiza em até 70% as tarefas repetitivas dos corretores, proporcionando respostas rápidas e eficientes a qualquer momento.



“Essa solução não apenas transforma a experiência dos corretores tornando suas operações dez vezes mais rápidas e eficientes, mas também impulsiona o crescimento dos negócios para corretoras e seguradoras. Acredito que se trata de uma verdadeira mudança de paradigma porque introduz uma nova maneira de interagir com clientes e gerenciar operações, quebrando modelos antigos e ineficientes”, afirma Rodrigo Victor, CEO da Hub2You.



Segundo ele, com a automação de atividades administrativas os corretores podem focar mais em atendimento personalizado e captação de novos clientes, resultando em aumento significativo de vendas e rentabilidade. Para as seguradoras, a novidade proporciona uma melhoria na performance das corretoras, reduzindo custos operacionais em até 40% e garantindo um atendimento com maior qualidade.



Ao longo de 2025 devem ser lançados mais de 30 produtos e serviços como seguros personalizados e de consultoria avançada, além da implementação de novas funcionalidades de IA para suportar processos de vendas mais complexos, análises preditivas de mercado e personalização avançada de ofertas. Outra novidade deverá ser a integração com ferramentas de CRM (Customer Relationship Management), permitindo uma gestão de relacionamento com clientes ainda mais eficiente e centralizada.



Também estão previstos workshops, seminários, webinars e até um programa de certificação para capacitar corretores no uso dessas novas tecnologias.



Quem quiser saber mais pode acessar o site https://hub2you.ai ou entrar em contato diretamente com o departamento comercial através do e-mail contato@hub2you.ai



“A Hub2You chega para integrar o portfólio de soluções da HUBSEGS e gerar mais valor para os corretores e seguradoras. Através da construção de agentes capazes de aprender rapidamente e se comunicarem de maneira generativa e conversacional, vamos otimizar, padronizar e trazer eficiência para toda a operação. Faremos isso a partir de uma linguagem precisa e uma base de conhecimento mais profunda, explorando todas as integrações que as seguradoras podem ofertar e automatizando seus processos para apoiar os corretores a escalarem negócios”, concluiu Lucas Vargas, diretor da HUBSEGS.

Sobre a HUBSEGS

A HUBSEGS é uma das maiores assessorias de seguros do Brasil e conta atualmente com mais de cinco mil corretores cadastrados. Com atuação em todo território nacional, a empresa representa comercialmente 27 das principais seguradoras brasileiras nos produtos Auto, Patrimoniais, de Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras e de Pessoas. A assessoria conta também com a Hub2You, uma insurtech que desenvolve soluções e integra ferramentas de automação e Inteligência Artificial (IA) para facilitar e aprimorar as operações no setor de seguros.

