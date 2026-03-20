HDI Seguros e Yelum realizam live sobre técnicas de vendas em Seguro de Vida

Material reúne especialistas para apoiar corretores que já atuam no segmento e profissionais que desejam ampliar a carteira – A HDI Seguros e a Yelum – marcas do Grupo HDI, um dos principais conglomerados seguradores do país – iniciam o calendário de 2026 do programa de relacionamento da companhia, o Cresça Corretor, com uma live dedicada a técnicas de vendas em Seguro de Vida. O treinamento acontece no dia 25 de março, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube.

Com o tema “Técnicas de Vendas para Seguro de Vida”, o encontro contará com a participação de Alexandre Vicente, Diretor de Produtos Vida do Grupo HDI, e de André Santos, da consultoria Treinaseg, que compartilharão estratégias e experiências práticas para apoiar o desenvolvimento comercial dos corretores.

A iniciativa busca apoiar e fortalecer a atuação dos profissionais do setor por meio da argumentação comercial, abordagem com clientes e desenvolvimento de um perfil mais consultivo na venda de seguros de pessoas. O conteúdo foi estruturado para atender tanto corretores que já comercializam Seguro de Vida quanto parceiros que desejam iniciar ou ampliar a oferta desse produto em seu portfólio dentro do Grupo HDI.

O treinamento será dividido em três etapas:

Planejamento comercial: foco em prospecção qualificada, análise de produtos e definição de metas de vendas;

Vendas: desenvolvimento de pitch de vendas, diagnóstico de soluções personalizadas e estratégias de negociação;

Consultoria: melhores práticas de pós-venda e uso de ferramentas digitais para otimização de resultados.

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Durante a transmissão, também serão realizadas dinâmicas em tempo real para fixação do conteúdo. Além disso, os corretores que optarem por participar ao vivo receberão brindes exclusivos.

Serviço

Live: Técnicas de Vendas para Seguro de Vida

Data: 25 de março de 2026

Horário: 15h

Canal do YouTube: Cresça Corretor

Link de acesso: Link

Após a live, o conteúdo ficará disponível no canal do programa Cresça Corretor no YouTube, ampliando o acesso ao treinamento para corretores que não puderem acompanhar no momento da exibição.

O evento marca a primeira transmissão do canal Cresça Corretor em 2026, reforçando a estratégia do Grupo HDI de auxiliar continuamente na capacitação e no desenvolvimento dos corretores parceiros.