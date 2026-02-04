Grupos de Consultoria Atuarial anunciam união estratégica

Operação consolida um dos maiores grupos de consultoria do Brasil, com foco em inovação, governança e excelência técnica – A Mirador e a Conde Consultoria Atuarial anunciam a união de suas operações. A transação foi estruturada por meio da criação de uma holding que passa a deter o controle societário de ambas as empresas, preservando a independência das marcas, as estruturas operacionais e o atendimento aos contratos vigentes.

As duas empresas, com sedes operacionais em Porto Alegre e em São Paulo, estabelecem um novo gigante no setor, somando mais de meio século de experiência combinada nos mercados de previdência, seguros, saúde suplementar e gestão de riscos, reunindo um corpo técnico de 70 profissionais especializados e uma carteira com mais de 150 clientes ativos. Segundo o processo de consolidação, a meta planejada é de um incremento de 5 p.p. de market share para os próximos 3 anos, assumindo a liderança em consultoria atuarial para planos de previdência complementar fechada no Brasil.

A holding nasce com a missão de liderar a governança estratégica do grupo, promovendo sinergias e viabilizando investimentos em tecnologia e novos campos de atuação. Embora operem sob o guarda-chuva da mesma controladora, a Mirador e a Conde manterão suas identidades e operações, garantindo que a tradição e a confiança conquistadas individualmente sejam potencializadas pela nova estrutura.

“A união representa um marco para o setor atuarial. Compartilhamos os mesmos valores de ética, rigor técnico e compromisso com o cliente. Juntos, estamos preparados para os desafios do mercado e para oferecer soluções ainda mais robustas e inovadoras, fortalecendo os trabalhos nos segmentos de atuária, gestão de riscos e finanças”, declara Giancarlo Germany, sócio da operação e CEO da Mirador.

Para os clientes, a união garante a continuidade do atendimento, com manutenção das equipes e das estruturas, além da ampliação do portfólio de soluções, da capacidade técnica e da atuação geográfica. É o que explica o sócio Fabrizio Krapf, que estará à frente de uma das Diretorias Atuariais. “Temos convicção na proposta de valor do grupo, baseada em excelência técnica e em relacionamentos de longo prazo, para atuarmos como parceiros estratégicos e confiáveis de nossos clientes”.

Para o sócio da operação Daniel R. Conde, a integração das equipes, que agora somam cerca de 45 atuários e estatísticos, além de 25 especialistas em tecnologia, comunicação e negócios é um diferencial. “Ampliamos de forma consistente nossa força de trabalho e a inteligência atuarial. A combinação multiplica a capacidade técnica e intensifica o intercâmbio de conhecimento atuarial com forte presença em todos os segmentos do mercado atuarial, fortalecendo a entrega de soluções modernas e alinhadas às melhores práticas globais”, concluiu.

O olhar para o futuro e os riscos relacionados ao aumento da longevidade

A robustez da nova companhia é uma resposta direta à complexidade crescente do ambiente de riscos. Magdarlise Dal Fiume Germany, que assume a presidência do Conselho de Administração da Holding, destaca que o momento exige uma nova escala de atuação. “Acompanhei de perto o forte desenvolvimento do mercado segurador e previdenciário dos últimos 40 anos, períodos de consolidação de grandes estruturas. Hoje, no entanto, enfrentamos riscos de outra natureza, com destaque absoluto para o aumento da longevidade. Para garantir a sustentabilidade futura, a atuária precisa de forte investimento intelectual e tecnológico, capaz de pensar novas soluções de mercado. Esta fusão nos dá a envergadura necessária para liderar esse movimento”

Conexão Global e Soluções Integradas

Para o mercado e novos parceiros, a união inaugura um ecossistema de soluções único no Brasil. O grupo nasce com o diferencial de sua conexão internacional através da rede Abelica Global, garantindo acesso às melhores práticas mundiais de atuária.

Além da capacidade técnica, o grupo se destaca pela oferta integrada: a união entre a consultoria atuarial de ponta, soluções proprietárias de tecnologia e estratégias especializadas de comunicação e educação permite que as empresas encontrem, em um único parceiro estratégico, todas as ferramentas para a gestão eficiente de seus passivos e o relacionamento com seus participantes.

Benefícios para o mercado e novas frentes

A consolidação do grupo expande o alcance nos serviços já oferecidos para o mercado de seguros, saúde e previdência, com destaque na Previdência Complementar Fechada, segmento no qual o grupo já figura entre as lideranças nacionais. É o que afirma André R. Conde, sócio e líder de Previdência Pública. “Além do fortalecimento das áreas nas quais ambas já se destacam, a nova estrutura viabilizará o desenvolvimento e a expansão de frentes estratégicas voltadas à transferência de riscos, tanto em modelos já consolidados quanto em novas demandas do mercado, além de ampliar a atuação no segmento de previdência pública, que atravessa um período de relevantes transformações”.

Em um contexto do aumento da longevidade, fortes mudanças climáticas, novos riscos relacionados a mercados digitais e a recente regulamentação do mercado de Mútuas, por exemplo, a capacidade de quantificar o imensurável tornou-se o maior diferencial competitivo.

“O gerenciamento de riscos não serve para evitar o contratempo, mas para garantir que ele seja precificado corretamente e se tornar suportável financeiramente. A nova estrutura viabiliza o desenvolvimento e a expansão de frentes estratégicas, com ainda mais investimento em tecnologia e equipe, ampliando o uso de ferramentas preditivas”, reforça Brenda Trajano, sócia e líder da área de serviços atuariais para o mercado segurador.

“Estamos estruturando um grupo que combina profundidade técnica, capacidade de entendimento do mercado e histórica visão de desenvolvimento de produtos securitários. Minha equipe estará ainda mais focada no objetivo de que os nossos Clientes ampliem sua capacidade de comunicar com os Clientes deles, proporcionando um crescimento consistente da sua operação e do próprio mercado”, concluiu o sócio Rafael Piumato.

Sobre a Mirador

A Mirador é uma empresa líder em serviços profissionais nos mercados de atuária, previdência, seguros e benefícios, com mais de duas décadas de história, formada por profissionais altamente qualificados e engajados em criar um futuro financeiro melhor para milhões de pessoas.

Saiba mais em: www.mirador360.com.br

Sobre a Conde Consultoria Atuarial

A Conde é uma consultoria atuarial, com 35 anos de atuação nos segmentos de previdência e saúde. Ao longo de sua trajetória, construiu uma reputação sólida no mercado brasileiro, marcada pelo seu elevado rigor técnico, pelo desenvolvimento de tecnologia proprietária e por um conhecimento regulatório e atuarial.