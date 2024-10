Grupo Ritacco é eleito uma das melhores empresas para se trabalhar

O Grupo Ritacco, composto por três empresas ligadas ao mercado de seguros, recebeu nesta semana um selo que a classifica como uma ótima empresa para se trabalhar. Após uma pesquisa de clima realizada pela Great Place To Work® Brasil, que apontou um índice de satisfação dos colaboradores de 94%, o grupo conquistou a certificação oferecida pela consultoria global.

Sendo a primeira empresa do setor de seguros de Guarulhos a obter o selo, é possível afirmar que esse resultado representa o constante esforço em promover uma cultura forte e colaborativa, aliando performance e acolhimento, que se reflete no cuidado com seus clientes e fornecedores. Um exemplo é a reunião mensal chamada All Hands que permite aos líderes apresentarem o desempenho de suas equipes e alinharem suas estratégias aos objetivos organizacionais do grupo.

“Valorizar as pessoas, permitir que elas possam expressar suas opiniões com a certeza de que serão ouvidas, em um ambiente justo, que as incentive a entregar o seu melhor, criar recompensas, celebrar conquistas… Acreditamos que quando praticamos essas ações de uma maneira genuína o resultado é uma cultura única, que nos guia para chegar até esse tão sonhado momento. Ser a primeira corretora de Guarulhos a receber esse selo é um marco que jamais esqueceremos e mostra exatamente aonde queremos chegar”, comenta Matteo Ritacco, diretor do Grupo Ritacco.

Sobre o Grupo Ritacco

Desde 1987, o Grupo Ritacco representa três empresas ligadas ao mercado de seguros, são elas: Ritacco Seguros, que atua com seguros patrimoniais (automóvel, empresarial e residencial); Corporate Health, especializada no segmento de seguro saúde para empresas de médio e grande porte em que o modelo de gestão de benefícios é feito de maneira preventiva e inovadora, utilizando tecnologia para desenvolver estudos personalizados, com mais de 35 mil vidas ativas; e AR Ritacco, que produz certificados digitais tanto presencial quanto à distância, utilizando ferramenta inovadora desenvolvida durante a pandemia, sendo a primeira autoridade de registro do país a adotar o procedimento de forma remota.

Acesse aqui o site da empresa: gruporitacco.com.br

Sobre Great Place to Work®

Great Place to Work Institute, Inc. é a autoridade global no mundo do trabalho. Desde 1992, foram pesquisados mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo e esse vasto conhecimento foi utilizado para definir o que torna um excelente lugar para trabalhar: a confiança. Sua plataforma de pesquisa de funcionários fornece aos líderes feedback, relatórios em tempo real e informações necessárias para tomar decisões de pessoas baseadas em dados. Nossa missão é construir uma sociedade melhor, ajudando cada organização a se tornar um excelente lugar para trabalhar para todos™. Saiba mais em greatplacetowork.com.

No Brasil, o Great Place to Work está presente há 25 anos, e têm escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Interior de São Paulo e Barueri.