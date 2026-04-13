Grupo MAG vence o Prêmio Ouvidoria Brasil da Abrarec

Companhia é reconhecida na categoria “Melhores Cases” por metodologia integrada à governança que ampliou a confiança dos clientes – O Grupo MAG, especialista em seguros e previdência, foi reconhecido pelo Prêmio Ouvidoria Brasil 2025 da Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente), por meio da categoria “Melhores Cases”, com o projeto “Governança das Recomendações de Ouvidoria: a aliança entre Ouvidoria e Governança, impulsionando a eficiência operacional e a redução de riscos”. A cerimônia de entrega ocorreu na última quarta, em São Paulo, e reuniu empresas e instituições de diversos segmentos que se destacaram por práticas inovadoras e resultados consistentes na gestão de relacionamento com clientes e stakeholders.

O concurso é um dos das mais relevantes do país no segmento de Ouvidoria, valoriza iniciativas que fortalecem a atuação das ouvidorias como instrumentos estratégicos de governança, transparência e melhoria contínua nas organizações.

O case premiado do Grupo MAG integrou, de forma estruturada, as recomendações vindas das manifestações de clientes ao mapeamento de riscos operacionais, o que ampliou a relevância desses indicadores na tomada de decisão e no fortalecimento das práticas de ESG. A solução implementada promoveu maior rastreabilidade e visibilidade das ações corretivas ao associar cada recomendação a categorias de risco, como financeiro, reputacional, regulatório e de clientes, e ao conectá-las diretamente aos macroprocessos da organização. Com isso, a Ouvidoria passou a atuar de forma ainda mais integrada à Governança Corporativa, contribuindo com dados estratégicos para a alta liderança.

Entre os principais resultados alcançados, destaca-se a melhoria significativa no Índice de Procedência de Reclamações, que, a partir de julho de 2025, passou a se manter abaixo de 17%, um marco inédito na série histórica da companhia. Além disso, a iniciativa resultou na redução de reincidências, no aumento da confiança dos clientes e no fortalecimento da cultura de aprendizado organizacional.

Segundo a Superintendente de Ouvidoria do Grupo MAG, Márcia Lagrotta, o prêmio reforça o papel estratégico da área dentro da companhia, não apenas como canal de escuta, mas como um agente ativo na transformação dos processos e na geração de valor para o negócio. “Ao integrar nossas recomendações à gestão de riscos, conseguimos ampliar o impacto das ações corretivas e contribuir diretamente para decisões mais assertivas e sustentáveis. Nosso foco é evoluir continuamente, promovendo uma atuação cada vez mais transparente, eficiente e alinhada às necessidades dos clientes e às melhores práticas de governança. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo”, comenta.

Com mais de 191 anos de atuação no Brasil, o Grupo MAG reforça, com a conquista, seu compromisso com a excelência no atendimento, a inovação em processos e o fortalecimento de uma cultura organizacional baseada em ética, transparência e foco no cliente.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Aline Moreira, Supervisora de Ouvidoria do Grupo MAG, na cerimônia de premiação