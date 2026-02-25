Grupo MAG moderniza estrutura da unidade de Manaus e projeta crescimento no estado

Com a iniciativa, a companhia fortalece sua presença na capital amazonense e projeta crescimento acima de 12% – Com 191 anos de atuação ininterrupta no mercado brasileiro de vida e previdência, o Grupo MAG inicia um novo ciclo de sua presença no norte do país com a modernização da unidade de Manaus, uma das mais tradicionais da companhia. A atualização da estrutura marca um novo momento da operação local, alinhando a estratégia de crescimento da companhia ao seu compromisso com o fortalecimento econômico e social do Amazonas.

Liderada pela superintendente Fabiana Perdiz, profissional de referência no mercado segurador e com longa experiência na unidade manauara, a operação passa a atuar em um espaço mais moderno, alinhado aos planos de crescimento sustentável da seguradora e às demandas do mercado amazonense. A expectativa é que as novidades contribuam para um crescimento superior a 12% na arrecadação em 2026, impulsionando a atuação da rede na região Norte do país.

Para Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, a modernização da unidade simboliza uma aposta da companhia no fortalecimento do mercado segurador no Amazonas.

“O mercado amazonense tem características econômicas e sociais muito singulares e apresenta grande potencial de crescimento. Ao ampliarmos nossa presença em Manaus, reafirmamos nosso compromisso em oferecer segurança financeira para famílias, pequenos empreendedores e trabalhadores, demonstrando nossa confiança no potencial da região e nossa contribuição para a proteção financeira e o desenvolvimento econômico local”, destaca.

A MAG ocupa a segunda posição no ranking das seguradoras independentes no Amazonas, movimentando cerca de 17% do marketshare do estado e ocupa o primeiro lugar nas contratações no segmento Planos Tradicionais com 45,9%. Além disso, em 2025, a unidade de negócios registrou o pagamento de mais de R$ 12 milhões em benefícios, refletindo a confiança conquistada junto ao mercado manauara. Com cinco gerentes e mais de 250 corretores cadastrados, a sucursal atende anualmente mais de 2.300 clientes e conta com mais de 5 mil clientes de vida individual, buscando ampliar cada vez mais o acesso à proteção financeira das famílias da região Norte do país.

Para a superintendente Fabiana Perdiz, a modernização da unidade representa um fortalecimento direto do ecossistema local.

“Nós, da unidade MAG de Manaus, contamos com uma equipe altamente engajada e corretores que conhecem profundamente o mercado regional. Nosso principal diferencial é oferecer um portfólio amplo de produtos e soluções, com capacidade de atender às necessidades da região. A nova estrutura nos permite avançar ainda mais, democratizando o acesso à proteção financeira em diferentes momentos da vida das pessoas”, afirma.

Sobre o Grupo MAG

Com 191 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro e a 7ª melhor entre as companhias de grande porte do Brasil (Great Place to Work 2025).