Grupo MAG explora novos modelos de experiência de marca em parceria com o Le Cordon Bleu

O Grupo MAG, empresa com 191 anos de atuação ininterrupta nos segmentos de vida e previdência, recebeu a visita de André J. Cointreau, presidente e CEO do Le Cordon Bleu, ao Café MAG by Le Cordon Bleu. O encontro reforçou a importância dasparcerias estratégicas na construção de novos territórios de marca e na geração de valor por meio da experiência.

A agenda contou também com a presença de Alienor Cointreau, diretora global de Marketing do Le Cordon Bleu, e de Patrick Martin, diretor executivo do Le Cordon Bleu Brasil e embaixador internacional da instituição. O encontro foi conduzido por Helder Molina, chairman e CEO do Grupo MAG, e evidenciou o alinhamento entre as lideranças globais e locais na condução de iniciativas que conectam excelência, marca e experiência.

A reunião reforça a convergência entre duas instituições centenárias que compartilham valores como tradição, longevidade e excelência, além de destacar o papel do Grupo MAG na criação de iniciativas voltadas à experiência de marca e ao fortalecimento do relacionamento com públicos estratégicos.

Implantado em 2025 na sede da companhia, em São Paulo, o Café MAG by Le Cordon Bleu incorpora ao ambiente corporativo a expertise e o savoir-faire da instituição francesa. Em seu primeiro ano de operação, o espaço recebeu mais de 7 mil visitantes, consolidando-se como uma plataforma estratégica de relacionamento, que integra hospitalidade, gastronomia, conteúdo e networking.

A iniciativa representa uma evolução na forma como a companhia se conecta com clientes, parceiros e stakeholders. Ao utilizar a hospitalidade e a gastronomia como ferramentas de relacionamento, o projeto amplia a percepção de valor da marca e crianovas oportunidades de negócios.

“Essa parceria mostra que marcas centenárias podem, e devem, se reinventar continuamente. Na MAG, acreditamos que o valor do negócio está cada vez mais na qualidade das conexões que construímos. O Café MAG by Le Cordon Bleu materializa essavisão ao transformar nossa sede em um espaço de relacionamento estratégico, onde tradição e excelência se encontram para gerar novas oportunidades”, afirma Helder Molina.

A presença de André J. Cointreau também reforçou o potencial de expansão do modelo, que passa a ser avaliado como replicável em outros mercados e contextos, ampliando o alcance da parceria entre as instituições.

Mais do que um projeto pontual, a iniciativa se consolida como uma plataforma estratégica que traduz o encontro entre duas trajetórias centenárias e aponta para novas possibilidades de atuação conjunta.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis.

Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon atua nas áreas de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Sobre Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu é a principal rede global de institutos de artes culinárias e gestão de hospitalidade, com uma herança de 130 anos. A rede mantém presença global com 35 escolas em mais de 20 países, formando cerca de 20 mil alunos de mais de 100nacionalidades diferentes todos os anos. As técnicas culinárias tradicionais francesas permanecem no coração do Le Cordon Bleu, mas seus programas acadêmicos são constantemente adaptados para incluir novas tecnologias e as inovações necessáriaspara atender às necessidades crescentes da indústria. Presente no Brasil desde 2018, possui unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde oferece programas de alta qualidade, como o Grand Diplôme, o Diploma de Cozinha Brasileira, o Diplôme de Wine& Spirits, Diplôme de Plant Based, entre outros.