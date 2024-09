Grupo Exalt celebra 15 anos de atuação com grande evento em Campinas (SP)

O Grupo Exalt de Corretoras de Seguros, que conta hoje com 70 empresas associadas e mais de 200 mil segurados, comemorou seus 15 anos de mercado com um evento realizado ontem (19 de Setembro) no Grand House Eventos, em Campinas (SP). O Grupo recebeu seus associados, representantes de companhias de seguros parceiras e a imprensa especializada para destacar a performance e as perspectivas de negócios e inovações para atender seus parceiros e segurados. Os participantes foram recepcionados com um coquetel e em seguida um jantar e show com banda ao vivo.

Durante a coletiva de imprensa, o diretor executivo Maurício Ramos destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Grupo em prol do desenvolvimento e crescimento das suas associadas. Ele lembrou que o Grupo Exalt teve início com a participação de 11 corretoras de seguros da cidade de Campinas e Região com a denominação de Confraria Corretores de Seguros. Para apoiar as ações das corretoras, o Grupo Exalt conta com uma equipe de especialistas que atuam desde a gestão de recursos humanos a treinamentos e suporte administrativo. Maurício Ramos destacou também que, além de apoiar na distribuição de produtos tradicionais do mercado, a união das corretoras proporciona que haja um intercâmbio para que corretores que não tenham expertise em determinados segmentos, possam atender as suas demandas em seguros mais complexos como Seguro de Transporte de Cargas, Seguros de Linhas Financeiras (RC, Garantia…). (Fonte: Agência Seg News)