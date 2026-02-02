Grupo Bradesco Seguros reforça educação financeira com game interativo

Iniciativa amplia portfólio de treinamentos do Espaço Universeg – Aprender sobre dinheiro pode ser simples. Essa é a proposta de Multiplique-me: Educação Financeira para Transformar Histórias, um curso interativo disponível no Espaço Universeg, que permite o download de um jogo de tabuleiro para aplicar o conhecimento. A iniciativa convida o público a refletir sobre escolhas e comportamentos que impactam a vida financeira ao longo do tempo, utilizando um game para esse momento de aprendizado.

O curso faz parte de um conjunto de conteúdos de educação financeira oferecidos pelo Espaço Universeg. A plataforma, que oferece acesso gratuito aos materiais também disponibiliza cursos como a trilha Introdução à Matemática Financeira e o podcast Espaço Cast – Previdência Privada, além de dicas práticas para melhorar a organização das finanças pessoais.

“A promoção da educação financeira é um compromisso que assumimos para apoiar escolhas mais conscientes e sustentáveis ao longo da vida. Em um cenário de crescente longevidade e transformações demográficas, fomentar o planejamento financeiro de longo prazo deixa de ser uma recomendação e passa a ser uma responsabilidade social”, destaca Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria.

O Espaço Universeg conta com mais de 150 conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional, atendendo desde iniciantes até quem busca aprofundamento técnico. O acesso é gratuito, por meio do site: https://www.espacouniverseg.com.br.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

