Grupo Bradesco Seguros celebra turma do Sincor-RJ no Programa Ciclos

Promovido pela Universeg, iniciativa apoia corretores no processo de sucessão empresarial – A quarta turma do Programa Ciclos, iniciativa da Universeg voltada à sucessão empresarial entre corretores de seguros, celebrou seu encerramento no último dia 5, em evento realizado na sede carioca do Grupo Bradesco Seguros. Esta edição foi destinada exclusivamente a corretores associados ao Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ).

O encontro contou com uma palestra-show que estabeleceu um paralelo bem-humorado entre a evolução do jazz e a trajetória das corretoras. A apresentação destacou os desafios e conquistas do gênero musical ao longo dos anos, convidando os participantes a refletirem sobre como os sócios constroem e perpetuam seus legados. Com música ao vivo, momentos interativos e insights inspiradores, o encontro ressaltou a importância da sintonia entre sócios, sucessores e equipes.

“O evento simboliza o encerramento de uma etapa construída com troca e aprendizado. É um momento de reconhecer esse percurso e valorizar a dedicação dos corretores ao longo da jornada. Esta edição tem, ainda, um significado especial por marcar a primeira turma do programa realizada com uma entidade do setor, abrindo caminho para futuras parcerias”, afirma Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Ministrado por consultorias especializadas em Sucessão Empresarial e Desenvolvimento Humano, o Programa Ciclos tem como objetivo apoiar os corretores na preparação para os desafios da sucessão em suas empresas.

A iniciativa reforça o compromisso da seguradora em promover conhecimento para auxiliar os corretores a terem uma transição, planejada e estruturada, contribuindo para a continuidade do atendimento consultivo realizado por esses profissionais. “A sucessão exige preparo, diálogo e planejamento. Com o Programa Ciclos, buscamos apoiar os corretores nesse momento, contribuindo para que consigam dar continuidade aos seus negócios e manter a qualidade do atendimento aos clientes ao longo do tempo”, finaliza Carrasco.

Estiveram presentes na celebração de encerramento: Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros; Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde; Marcelo Ottoni, Superintendente Sênior de Negócios da Bradescor; Emanuel Paiva do Nascimento, Superintendente da Bradesco Auto/RE; José Luiz Lopes Fontes, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência; e Ricardo Garrido, Presidente do Sincor Rio de Janeiro.