Grupo Bradesco Seguros abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

A nova edição oferece vagas em seis estados para diversas áreas de atuação – O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 até o dia 6 de março. O primeiro ciclo deste ano conta com mais de cem vagas para estudantes de nível superior ou tecnólogo em áreas como tecnologia, operações, administrativo, analytics, juridico, compliance, entre outras. As oportunidades são para atuação nas cidades de São Paulo, Osasco, Campinas e Santos (SP); Rio de Janeiro (RJ); Curitiba (PR); Brasília (DF); Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

Durante o programa, os estagiários participam de uma jornada que contempla integração, imersão no negócio, capacitações comportamentais e desenvolvimento de competências corporativas. A iniciativa também promove encontros por meio do programa de integração o Abrace, que visa promover a troca de experiências entre os participantes, além de recebê-los de forma especial e personalizada. Toda a estrutura do programa, é baseada na cultura dos “5 Cs” da companhia: Centralidade nas Pessoas, Conexão, Coerência, Coragem e Consistência.

“O desenvolvimento de profissionais é um dos pilares do nosso compromisso com as pessoas. O Programa de Estágio representa uma jornada de aprendizado contínuo, que reconhece e valoriza o potencial de cada participante, incentivando seu crescimento com propósito”, diz Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora.

O processo seletivo inclui testes on-line, avaliações, dinâmicas de grupo e entrevistas, com realização prevista entre fevereiro e abril. As admissões devem ocorrer a partir de maio. As inscrições podem ser feitas pelo link. Comprometido com a promoção da diversidade em suas múltiplas dimensões, o programa valoriza diferentes trajetórias, vivências e perfis, buscando construir um ambiente cada vez mais inclusivo.

Desde 2022, a seguradora conta com um programa de estágio exclusivo que registra altos índices de interesse.

Além disso, o Programa de Estágio é a primeira iniciativa a receber o selo de marca empregadora “Com Você — cuidando de cada passo”, estratégia do Grupo Bradesco Seguros lançada em 2026 para reforçar seu compromisso com a experiência do talento. O selo traduz a proposta de valor da marca empregadora, destacando o cuidado com cada etapa da jornada, o estímulo ao desenvolvimento e ao protagonismo na carreira, a construção de um ambiente de pertencimento que inspira confiança e valoriza o bem-estar.

Confira os pré-requisitos e o perfil:

Estar cursando a partir do 2º semestre da graduação (bacharelado e/ou licenciatura) ou o 1º semestre de curso tecnólogo.

Disponibilidade para jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio.

Disponibilidade para trabalhar no modelo híbrido ou 100% presencial, de acordo com a área.

O que oferecemos:

Bolsa-auxílio compatível com o mercado;

Seguro contra acidentes pessoais;

Auxílio-transporte;

Cesta de serviços bancários;

Consultas Novamed in company;

Cursos para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional;

Programa Viva Bem;

Day off no dia ou no mês do aniversário;

Oportunidade de participação em programas de voluntariado;

TotalPass;

Incentivo à realização de cursos universitários e de idiomas em escolas parceiras.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora.