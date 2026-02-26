Grupo A12+ confirma presença estratégica no 6º CONSEGNNE em Salvador

O Grupo A12+, referência em inovação e escala para o mercado de seguros, confirma sua participação no 6º CONSEGNNE – Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste. O evento acontece nos dias 13 e 14 de abril, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia.

Como um dos destaques da Exposeg, a feira de negócios que integra o congresso, o Grupo A12+ contará com um estande exclusivo, concebido como um ponto de encontro estratégico. No espaço, os congressistas poderão conhecer de perto o ecossistema de gestão e as soluções que vêm transformando o desempenho das corretoras em todo o país.

Para o presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis, a participação no evento vai além da exposição de marca e reforça o compromisso com o fortalecimento da categoria na região. “Participar do CONSEGNNE é uma prioridade para o Grupo A12+. O Nordeste possui um potencial de crescimento extraordinário e corretores extremamente qualificados. Nossa missão em Salvador é mostrar que, por meio da colaboração das soluções que oferecemos, o corretor pode superar os desafios regulatórios e focar no que é essencial: o relacionamento consultivo com o cliente. Vamos ao evento trocar experiências e construir, juntos, um mercado mais moderno e sustentável.”

O Grupo A12+ reforça seu papel como facilitador dessa transição, levando ao evento sua experiência em unificação de processos, o acesso a mercados e a inteligência de dados, pilares fundamentais para garantir a sustentabilidade das corretoras diante das novas exigências do setor.

Sobre o Grupo A12+ – Empenhado em contribuir para as transformações do mercado de seguros, o Grupo A12+, por meio de uma visão integrada do negócio, vem construindo uma cultura corporativa que estabelece o papel fundamental do corretor como protetor de pessoas e seus patrimônios, com soluções que vão muito além do seguro. Presente em todas as regiões do Brasil, conta com mais de 170 corretoras associadas, oferecendo todo o conhecimento, estrutura e tecnologia necessários para apoiar e atender aos seus potenciais de crescimento.