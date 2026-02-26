GRISTEC divulga 3ª edição do Relatório sobre a evolução das redes móveis no Brasil

Estudo aponta crescimento de 5,56% do 5G, estabilidade do 2G e ausência de indícios de desligamento massivo das redes antigas – A Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Risco e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (GRISTEC) divulgou a 3ª edição do Relatório sobre a Evolução das Redes Móveis no Brasil, análise trimestral* que acompanha a transição das tecnologias 2G e 3G para redes mais modernas, como 4G e 5G.

Com base em dados públicos da Conexis Brasil Digital — entidade que representa as operadoras de telecomunicações no país — o levantamento indica que o Brasil conta atualmente com cerca de 280 mil antenas ativas, o que representa crescimento de 1,65% em relação ao período anterior.

O principal destaque do estudo é a expansão do 5G, que registrou crescimento de 5,56% no trimestre analisado, atingindo aproximadamente 53 mil antenas ativas e consolidando-se como prioridade de investimento das operadoras.

Apesar da evolução das redes mais modernas, o relatório aponta estabilidade nas tecnologias anteriores. As redes 2G ainda representam cerca de 20% da infraestrutura móvel nacional, enquanto o 3G mantém participação de aproximadamente 25%. Segundo a GRISTEC, não há qualquer indício de desativação massiva ou desligamento abrupto dessas tecnologias no Brasil.

A entidade destaca que, embora a retração do 2G ocorra de forma gradual, o processo segue de maneira planejada e sem sinais de interrupção repentina. Essa constatação é considerada estratégica para os setores de gerenciamento de risco e rastreamento veicular, que ainda dependem dessa conectividade em diversas regiões do país.

Além de mapear a evolução tecnológica, o relatório também analisa a cobertura das redes por Estado, relacionando o número de antenas à população local. O estudo revela desigualdades regionais, com Estados como Distrito Federal e Espírito Santo apresentando melhores índices de cobertura em diferentes tecnologias, enquanto Maranhão figura entre os que possuem menor relação antena/habitante em múltiplas gerações.

Para a GRISTEC, o monitoramento contínuo da infraestrutura móvel é fundamental para apoiar decisões técnicas, operacionais e de investimento no setor de transporte rodoviário de cargas, logística e conectividade M2M (machine-to-machine).

“A disponibilidade e a previsibilidade da infraestrutura de telecomunicações são fatores críticos para a segurança e eficiência do transporte no Brasil. O acompanhamento técnico desses dados permite que as empresas planejem sua evolução tecnológica de forma estruturada, mitigando riscos operacionais e financeiros”, destaca Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC.

O relatório é atualizado trimestralmente, permitindo a construção de uma série histórica capaz de identificar tendências, gargalos regionais e a velocidade de migração das redes 2G e 3G para tecnologias mais modernas.

A íntegra da 3ª edição do Relatório sobre Redes Móveis está disponível para download no site da GRISTEC:

Foto: Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC.