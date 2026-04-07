Galo de Ouro 2026 leva seus campeões para Austrália

Campanha de vendas anuncia experiência internacional exclusiva, conectada ao futuro e à inovação – O Grupo MAG anuncia que os vencedores do Galo de Ouro 2026, principal campanha de vendas do mercado segurador brasileiro, terão a oportunidade de viver uma experiência internacional única na Austrália. Mais do que definir um destino, a companhia reafirma sua tradição de oferecer vivências exclusivas, cuidadosamente desenhadas para ampliar repertório, visão de mundo e conexão com tendências globais de inovação.

A Austrália se destaca pelo protagonismo de seu modelo econômico resiliente, aliado a investimentos consistentes em sustentabilidade, tecnologia e inovação, com políticas voltadas à transição energética, preservação ambiental e uso eficientede recursos naturais. Esse posicionamento se soma à paisagem paradisíaca do país, marcada por praias icônicas, biodiversidade única e cenários naturais que reforçam sua conexão com o equilíbrio entre desenvolvimento e natureza.

“A MAG sempre entendeu que o Galo de Ouro vai além de uma premiação. Não se trata apenas de viajar, mas de proporcionar experiências que marcam, inspiram e ampliam horizontes. E quando pensamos em cada detalhe dessa jornada, existe algo que vemantes de qualquer destino: o cuidado com as pessoas. E diante do cenário internacional recente, tomamos uma decisão importante para garantir que essa experiência continue sendo recheada de vivências absolutamente exclusivas, fornecendo um convite paraconhecer de perto como o futuro está sendo pensado, construído e acelerado”, afirma Helder Molina, Chairman e CEO do Grupo MAG.

A proposta da viagem é oferecer aos vencedores contato direto com iniciativas ligadas à transformação digital, novos ecossistemas de negócios, arquitetura futurista e projetos que unem tradição e inovação, reforçando o olhar estratégico que aMAG estimula em seus profissionais e parceiros.

O Galo de Ouro reconhece, anualmente, os profissionais de vendas que se destacam pelo desempenho, pelo protagonismo e pela visão inovadora. A edição de 2026 contará com 16 categorias, premiando corretores e colaboradores da companhia. Além daviagem, os vencedores serão contemplados com uma premiação em dinheiro.

Confira o vídeo:

Sobre o Galo de Ouro

Criado em 1964, o Galo de Ouro é uma das campanhas de incentivo mais tradicionais do mercado segurador brasileiro. Inspirada na trajetória vitoriosa do pugilista brasileiro Éder Jofre, a iniciativa simboliza excelência, superação e altaperformance, valores que seguem no centro da cultura da MAG há mais de um século.

Para ser um corretor parceiro da MAG, acesse: https://mag.com.br/seja-corretor/

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros,atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital seguradosuperior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresasmais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de LongevidadeMAG.