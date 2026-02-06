Fraudes em seguros somam R$ 3,3 bilhões e aceleram adoção de IA nas decisões de risco

Relatórios da CNseg e Honey Island Capital mostram que o mercado ainda perde tempo com processos manuais, enquanto IA e automação se consolidam como aliadas da tomada de decisão – O combate à fraude segue como um dos principais desafios da agenda do setor de seguros no Brasil. De acordo com o mais recente relatório do Sistema de Quantificação de Fraudes (SQF), divulgado pela CNseg e referente ao primeiro semestre de 2025, os sinistros suspeitos de fraude somaram R$ 3,36 bilhões, o equivalente a 15,1% do total de R$ 22 bilhões em sinistros ocorridos no período. Do volume suspeito, R$ 734 milhões foram efetivamente comprovados como fraude, evidenciando a complexidade do problema e indicando que uma parcela relevante das ocorrências ainda pode não ser identificada ou reportada pelas seguradoras.

O estudo recente “Fraud Detection & Prevention”, da Honey Island Capital, reforça esse diagnóstico ao apontar que seguradoras e insurtechs estão entre os setores mais pressionados a modernizar seus modelos de prevenção, ainda fortemente dependentes de análises manuais e dados fragmentados. A pesquisa mostra que a integração de fluxos automatizados e o uso de inteligência artificial têm se tornado essenciais para transformar a detecção pontual em gestão contínua de risco, movimento que já começa a reconfigurar a operação de seguros em toda a América Latina.

Dentro desse contexto, empresas no Brasil vêm se destacando ao adotar tecnologias como a IA para reduzir o tempo de análise e aumentar a precisão das decisões. Um dos cases bem sucedidos explicado no relatório é a startup Brick, que usa IA e automação para otimizar processos críticos, como subscrição, validação de documentos e detecção de fraudes em seguradoras e locadoras.

“Os relatórios da CNseg e da Honey Island mostram que desafio não é apenas identificar a fraude, mas eliminar o tempo desperdiçado entre a suspeita e a comprovação. Com IA e automação, conseguimos acelerar essas decisões e dar autonomia às áreas de negócio para agir em tempo real. Em processos de subscrição, por exemplo, o retorno pode ocorrer em poucos segundos, enquanto sinistros passam a ser resolvidos em horas”, explica Vinicius Schroeder, CEO da Brick.

De acordo com o estudo da Honey Island, a integração de tecnologias como IA generativa e automação de fluxos decisórios não é mais uma tendência, mas uma questão de sobrevivência. O relatório mostra que o avanço da inteligência artificial está redefinindo o mercado global de prevenção a fraudes, ao reduzir falhas humanas e aumentar a eficiência na análise de risco. Em um cenário em que golpes e inconsistências cadastrais se tornam mais sofisticados, abordagens tradicionais já não acompanham a complexidade das ameaças. Nesse contexto, soluções baseadas em IA ganham protagonismo ao permitir uma prevenção dinâmica, capaz de se adaptar ao comportamento de cada cliente e transação, sem comprometer a experiência do usuário.

A pesquisa também destaca o protagonismo da América Latina nesse movimento, especialmente o Brasil, considerado um dos líderes mundiais tanto na ocorrência de fraudes quanto no desenvolvimento de tecnologias para combatê-las.

Mais do que identificar golpes, os novos modelos baseados em IA e automação de decisões trazem uma mudança estrutural para o setor: a fraude deixa de ser uma questão reativa de detecção e passa a ser tratada de forma proativa, com gestão contínua de riscos. E é nesse ponto que o Brasil começa a se destacar como um dos pólos mais promissores da América Latina em tecnologia antifraude.

Brick

A Brick é uma plataforma que utiliza agentes de IA e tecnologia no-code para otimizar as tomadas de risco em seguradoras. Fundada em 2021, a empresa atende mais de 600 clientes, entre seguradoras e locadoras de veículos, e acaba de captar R$5 milhões em rodada seed liderada pelos fundos Honey Island by 4UM e Broom Ventures. Seu foco está em transformar os momentos de decisão de risco em um processo inteligente, contínuo e livre de dependência técnica.