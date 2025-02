Fenacor pede ação da Susep contra propaganda enganosa e atuação irregular de empresas

A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) apresentou à Susep denúncia, inclusive com vídeos, solicitando a interrupção das atividades das empresas “LOOVI SEGUROS” e “LTI Seguros” no setor de seguros, que estaria ocorrendo de forma totalmente irregular, em clara afronta à legislação vigente e ao Código de Defesa do Consumidor, o que pode ser verificado e comprovado por meio de um simples acesso ao site da “Loovi Seguros”.

A Fenacor solicitou a concessão de medida cautelar a partir de apuração da Autarquia, e a aplicação de sanções administrativas para as empresas denunciadas. “Há, de nossa parte, uma grande preocupação com a integridade do mercado. Por essa razão, apresentamos a denúncia e solicitamos a imediata de intervenção da Susep para garantir a proteção dos consumidores e assegurar o cumprimento das regulamentações do mercado de seguros”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

As informações incluídas na denúncia são de domínio público, como por exemplo, a apresentação ostensiva da “LOOVI SEGUROS”, na condição de sociedade seguradora autorizada pela Susep, o que não é verdade, gerando desinformação proposital. Trata-se de uma representante de seguros, denominada “CW TECHNOLOGY”, com possível atuação como sociedade seguradora, sem a devida autorização da Susep.

Em um dos diversos vídeos, o sr. Pablo Marçal, de forma ostensiva, sugere a sua participação no negócio, o que causa estranheza em virtude de o mercado de seguros ser extremamente regulado e dele somente poderem participar aqueles que são autorizados pela Susep.

A ação irregular dessa empresa inclui massiva propaganda enganosa, induzindo e mantendo o consumidor em erro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, foram apontadas inserções publicitárias em programas de grande audiência nas redes televisivas SBT e BAND.

Já a LTI SEGUROS é participante do sandbox (2ª edição), sendo autorizada a atuar em seguros de danos em âmbito nacional, com capital autorizado de R$ 1,3 milhão, tendo como controladora, pelas pesquisas públicas realizadas, uma das sócias da CW TECHNOLOGY, que se apresenta como “LOOVI SEGUROS”, sem informar essa condição aos consumidores, o que fere a norma de conduta estabelecida pelo CNSP.

Por meio de um das redes sociais da “LOOVI SEGUROS”, foi possível, por exemplo, verificar a menção a uma promoção comercial, mediante sorteio, realizada neste mês de janeiro, em que não consta informação quanto ao registro e autorização estatal para a sua realização.

Diante dessas irregularidades, a Fenacor solicitou o processamento da denúncia e a investigação das não conformidades, com a concessão de medida cautelar para suspensão das operações, a verificação da participação de terceiros não autorizados no negócio, bem como a comunicação da decisão às denunciadas, à Secretaria de Prêmios e Apostas – SPA, do Ministério da Fazenda, e ao Ministério Público Federal.

Veja a matéria sobre essa denúncia publicada no jornal O Globo, nesta sexta-feira (31):

https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2025/01/entidade-denuncia-empresa-ligada-a-marcal-por-se-passar-como-seguradora-sem-registro.ghtml?giftId=897531236bf9113&utm_source=Copiarlink&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilharmateria

Foto: Armando Vergilio, presidente da Fenacor