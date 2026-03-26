Favela Seguros reforça compromisso com a potencialização dos territórios em sua terceira participação na Expo Favela Innovation Rio

No Museu do Amanhã, iniciativa destaca a visão de expansão e o impacto social nas favelas durante os três dias de evento – A Favela Seguros, uma empresa da Favela Holding em parceria com o Grupo MAG, com apoio social da CUFA, é uma iniciativa pioneira focada em democratizar o acesso a seguros e proteção financeira em comunidades. A empresa participará da Expo Favela Innovation Rio 2026, de 27 a 29 de março, no Museu do Amanhã. A participação deste ano coincide com o marco de um ano de operação comercial da iniciativa, que registrou sua primeira venda em fevereiro de 2025, no Complexo da Penha (RJ).

O modelo de negócio, focado em inclusão financeira e social, chega consolidado à etapa carioca após validar sua viabilidade inicialmente em quatro territórios e expandir para dez localidades entre Rio de Janeiro e São Paulo, com novas expansões previstas para este ano.

O foco da participação neste ano é a expansão para outras regiões do país. Segundo Ronaldo Gama, diretor da Favela Seguros, os indicadores do primeiro ano comprovam que a periferia é um mercado de alto valor que demanda proteção de qualidade. “Nossos resultados são um ‘sinal verde’ para uma ocupação territorial mais ampla. O modelo é consistente e replicável, mostrando que o morador da favela busca segurança financeira para sua família e seu patrimônio, e estamos prontos para levar essa estrutura a novas regiões”, afirma o executivo.

A programação da Favela Seguros no evento contará com uma abertura conduzida por Thiara Lima, Especialista em Desenvolvimento Comercial do Grupo MAG, e Gê Coelho, Líder de Relações Institucionais da Favela Seguros. Na tarde de sexta-feira, Carol Vieira, Diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG, participa num painel temático, e no sábado à tarde, Gê Coelho participa de uma plenária seguida de debate.

Esse DNA de valorização local sustenta a rede da empresa, que capacita moradores para atuarem como especialistas em proteção em suas comunidades. Casos como os de corretores da Penha e da Rocinha exemplificam o sucesso dessa formação técnica, que gera renda dentro do território e garante um atendimento que entende a realidade local.

Sobre a F/Seguros

A F/Seguros é uma iniciativa criada a partir da parceria entre a Favela Holding e Grupo MAG, com o apoio social da CUFA, com o objetivo de promover a inclusão financeira e social nas favelas brasileiras. A empresa oferece produtos de seguros desenhados especificamente para atender às necessidades dos moradores de favelas, como telemedicina, auxílio-funeral, seguro de vida e títulos de capitalização. A F/Seguros busca também busca também capacitar moradores para atuarem como especialistas em proteção financeira e familiar nas favelas, criando oportunidades de trabalho e fomentando o empreendedorismo local.

Ronaldo Gama, diretor da Favela Seguros