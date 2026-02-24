Expo CIST lança página oficial do evento com agenda definida e participação de diplomata do Itamaraty

Organização confirmou a presença de João Carlos Parkinson de Castro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores – O Expo CIST – considerado o maior congresso multilateral da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes – acaba de lançar a página oficial da XI edição, que traz toda a programação e os palestrantes confirmados. O encontro deste ano acontecerá no próximo dia 12 de março, em Campinas (SP), e reunirá algumas das maiores autoridades deste mercado para compartilhar sua visão técnica e estratégica, além dos impactos no futuro do setor.

Um dos destaques desta edição é a participação do diplomata do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. Integrante do seleto grupo de ministros de carreira do Itamaraty, João Carlos ministrará a última palestra do evento, às 18h30, que terá como tema a “Logística Integrada e os Novos Corredores Estratégicos da América do Sul”. Em sua palestra, Castro explicará como a diplomacia atua como agente facilitador da integração física e econômica entre os países da América do Sul, criando condições para novos fluxos comerciais, redução de gargalos logísticos e maior inserção do Brasil no cenário internacional.

“Nesta edição teremos muitos assuntos relevantes para tratar, como os impactos do Corredor Bioceânico e o futuro integrado do seguro de Transporte envolvendo estratégia, regulação e inteligência artificial. Além disso, com as recentes atualizações da Lei 14.599/2023, a publicação da Resolução ANTT nº 6.068/2025 e os avanços debatidos nas plenárias do CIST, acredito que o mercado de seguro de transportes entra em uma nova fase de transformação regulatória e tecnológica”, destacou Frederico Leopoldo, presidente do CIST, instituição que organiza o evento. “Quem participar do Expo CIST, fará parte de um ambiente que valoriza o diálogo qualificado, “a troca de experiências e o fortalecimento das relações profissionais”, completou.

A organização do encontro também alertou que essa é a última semana para comprar ingressos com desconto, no valor de R$ 357 e com opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. A partir de 1º de março começa a comercialização do terceiro e último lote disponível e os preços serão reajustados. As entradas para o Expo CIST estão disponíveis no Sympla.

A XI edição do evento conta com patrocínio da Aioti Tecnologia, Acanto Serviços de Segurança, Ambipar, APVS, BWS, CCI, NDD, Omnilink, Sura, HDI Yelum, InFormaSeg, 3S Tecnologia, Autolife Blindagens, Trucks Control, Albatroz Essor, Ravex, Machado e Cremoneze, DMG Vistorias, Golden Sat – Waker, Golden Service, Insígnia GR, J&C Gestão de Riscos, Selo Vida, Spartacus Brazil, Sety – Tecnologia em Segurança, Totvs, Corpvs, Stoneridge e agência Pauta VIP.

O encontro conta ainda com apoio institucional de diversas entidades, como Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe), Fórum de GR, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (Gristec), Portal Safety, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região (Sindicamp), Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor SP), Rota Bioceânica News, Beija-Flores Solidários, Casa Transitória Fabiano de Cristo, Instituto Techmail (ITM) e Sou Segura.

Serviço: XI Congresso Expo CIST

Data: 12 março de 2026, a partir de 13h

Local: Hotel Premium Campinas

Endereço: Rua Novotel, 931 – bairro de Nova Aparecida, Campinas (SP)

Mais informações: https://cist.org.br/expo205-2026/

Sobre o CIST

O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) é uma entidade que reúne os profissionais da cadeia logística de riscos e seguros de transportes de carga, como seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros. O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar a todos, além de promover a discussão sobre questões relacionadas ao segmento. Para saber mais, acesse www.cist.org.br.