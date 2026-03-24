Exalt reforça sua equipe com novas lideranças para impulsionar a expansão nacional

O Grupo Exalt tem o prazer de anunciar duas novas contratações que irão fortalecer sua equipe e impulsionar ainda mais seu compromisso com a inovação e a expansão no mercado de seguros. Cristiane Oliveira e Gisele Borges, duas executivas com vasta experiência no setor, assumem importantes posições como Coordenadoras Comerciais nas regiões Norte e Nordeste e na Região Sul, respectivamente.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador, Cristiane Oliveira possui conhecimento na gestão de equipes e na comercialização de seguros em diversos ramos. Formada em Marketing e cursando Gestão de Seguros pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), a executiva também atua como Mentora na Sou Segura. Posui passagens por grandes seguradoras como Sura, Tokio Marine, Avla e Suhai. Será responsável pela estratégia de expansão nas regiões Norte e Nordeste, trazendo sua expertise para ajudar a empresa a consolidar sua presença em novos mercados e oferecer soluções inovadoras aos clientes dessas regiões.

Gisele Borges é uma executiva comercial com mais de 10 anos de experiência no mercado de seguros, com ênfase no desenvolvimento estratégico de negócios, gestão de relacionamento com corretores e expansão de mercado. Sua trajetória inclui passagens por grandes players do setor, como Chubb, Sompo Seguros e Starr Insurance. Com uma forte atuação na região Sul, tem se destacado pelo fortalecimento da marca, crescimento da carteira e desenvolvimento de parcerias de alto valor. Formada em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado, possui visão estratégica e forte capacidade de execução. Na Exalt, vai liderar iniciativas de expansão, angariação de parceiros e criação de novas frentes de negócio na região.

“A Exalt continua a crescer e expandir para novas regiões do país. As contratações são um reflexo do nosso compromisso com a inovação e a busca constante pela excelência. As executivas trazem experiências valiosas que fortalecerão nossa atuação comercial em diferentes regiões e contribuirão para consolidar ainda mais a nossa presença no mercado de seguros. Estamos confiantes de que com sua liderança e visão estratégica, alcançaremos nossos objetivos de expansão e ofereceremos soluções cada vez mais eficientes e inovadoras para nossos clientes e parceiros em todo o Brasil”, afirmou o CEO da Exalt, Alexandre Federman.

Com as novas contratações, o Grupo Exalt segue firme em seu propósito de ampliar sua atuação e fortalecer sua presença nas principais regiões do Brasil. O foco é continuar a oferecer soluções de qualidade e inovadoras para o mercado de seguros, consolidando-se como uma aceleradora de negócios para as corretoras.

Foto: da esquerda para a direita, as coordenadoras comerciais, Cristiane Oliveira (Regiões Norte/Nordeste), e Gisele Borges (Região Sul)