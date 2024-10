Evoy Consórcios inaugura escritório em Alphaville e amplia operação comercial

Operação no novo espaço tem o intuito de otimizar processos e impulsionar o crescimento da companhia – A Evoy Consórcios, administradora que vem redefinindo o mercado de consórcios no Brasil, acaba de inaugurar seu novo escritório em Alphaville, um dos principais centros corporativos de São Paulo. A expansão acompanha o forte desempenho da empresa, que já soma mais de R$ 1 bilhão em carteiras de crédito e o expressivo crescimento de 443% nas vendas nos últimos 12 meses, superando em quatro vezes a média do setor.

Sob a liderança de Marcelo Lucindo, CEO e fundador, a Evoy tem sede em Mogi das Cruzes e se destaca como a única administradora de consórcios independente no Brasil — sem vínculo com grupos empresariais ou fundos de investimentos — a receber autorização do Banco Central nos últimos 20 anos. A nova unidade em Alphaville simboliza mais um avanço na consolidação da empresa em âmbito nacional, sendo estratégica para seus planos de expansão, a presença no centro empresarial.

Funcionando como um hub, o escritório expande a operação comercial, além de proporcionar um ambiente dedicado a encontros com representantes e parceiros, com foco no fortalecimento de parcerias e na otimização de processos. “A inauguração do escritório em Alphaville nos coloca ainda mais próximos de nossos clientes e parceiros estratégicos, ao mesmo tempo em que oferecemos um espaço moderno e dinâmico para nossa equipe”, afirma Marcelo.

Com uma abordagem voltada para o cliente e soluções adaptáveis, a Evoy Consórcios tem inovado no mercado ao oferecer produtos flexíveis e condições diferenciadas, consolidando-se como uma referência no setor. A empresa segue focada em gerar novas oportunidades de negócios e continuar evoluindo, mantendo o compromisso com a transparência e a eficiência.

Sobre a Evoy Consórcios:

