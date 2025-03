CCPSegNews tem dois eventos na próxima semana: Proteção Veicular e Live sobre Locução!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News começa “acelerando” no pós carnaval. No dia 12 de março acontece o I Seminário Seg News de Proteção Veicular (9h30 ás 12h00)

e no dia 14 a Live Seg News – Para se Comunicar Bem, com os locutores Alexandre Gomes (Kiss FM e SENAC) e Kiko Bernardone (Rádio Atlântica FM e SENAC).

I SEMINÁRIO SEG NEWS DE PROTEÇÃO VEICULAR & SERVIÇOS

Perspectivas com a Regulamentação e os Canais de Distribuição

Data: 12 de março de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 70,00

https://agenciasegnews.com.br/1-seminario-protecao-veicular-e-servicos/

SEG NEWS LIVE – PARA SE COMUNICAR BEM!

Plataforma GoogleMeet – Data: 14 de Março de 2025 – 19h00

Com os locutores e professores:

Alexandre Gomes – Kiss FM SP e SENAC

Kiko Bernardone – Rádio Atlântica FM e SENAC

Inscrições Grátis

https://agenciasegnews.com.br/1-live-seg-news-para-se-comunicar-bem/