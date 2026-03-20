Europ Assistance amplia o seguro viagem a brasileiros no Oriente Médio em meio à escalada do conflito

Com monitoramento 24 horas e equipes em alerta máximo, companhia reforça operação global diante das restrições no espaço aéreo – Por uma decisão global, a Europ Assistance, presente em mais de 200 países e territórios, reforça seu propósito “You live, we care” e amplia o seguro viagem para clientes que se encontram na região do Oriente Médio aguardando retorno ao Brasil.

A extensão da cobertura foi concedida sem custo adicional para os segurados ou parceiros. A rede médica, a estrutura de atendimento e a logística de mobilidade operam em nível de alerta máximo, com monitoramento contínuo do cenário geopolítico, 24 horas por dia.

A medida foi adotada diante da recente escalada do conflito em 28 de fevereiro e das restrições no tráfego aéreo, que provocaram mudanças nas rotas de voos e impactam destinos como Dubai, Qatar, Israel, Emirados Árabes Unidos e países limítrofes.

“Nossas equipes nos cinco continentes atuam com planos de contingência ativados e suporte intensificado, inclusive em bases localizadas em áreas afetadas e regiões próximas, garantindo resposta ágil e priorização em qualquer necessidade de assistência”, afirma Fabio Pessoa, diretor de Travel e Canais Digitais da Europ Assistance Brasil.

Sobre a Europ Assistance Brasil

A Europ Assistance Brasil (EABR) está no país desde 1996 e posicionada entre as maiores empresas de assistências do mercado brasileiro e global. A companhia oferece mais de 80 serviços diferentes, atendendo as linhas de negócios: Mobilidade, Residencial e Proteção Viagem. A EABR faz parte da Europ Assistance Group, presente em mais de 200 países e territórios, e que tem como principal missão “levar as pessoas do estresse ao alívio, a qualquer hora e lugar”, desde sua fundação em 1963.