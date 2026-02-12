Especialista aponta 5 dicas fundamentais que todo o consumidor deve saber antes de entrar em um consórcio imobiliário

Com crédito mais caro, modalidade ganha espaço entre famílias investidores e empresas que apostam em planejamento de longo prazo – O consórcio imobiliário ganhou protagonismo no mercado brasileiro ao se consolidar como alternativa para a compra da casa própria e a formação de patrimônio. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios indicam que o volume de créditos do segmento quase quadruplicou desde 2018, com crescimento próximo de 300%. O avanço ocorre em meio a juros elevados, encarecimento do financiamento tradicional e maior restrição ao crédito.

Esse movimento reflete uma mudança no comportamento do consumidor. Com prestações mais acessíveis e ausência de juros, o consórcio passou a atrair não apenas famílias que planejam sair do aluguel, mas também investidores e empresas interessadas em adquirir imóveis de forma estruturada. A modalidade ganhou espaço como instrumento de organização financeira de médio e longo prazo, especialmente em períodos de incerteza econômica.

Segundo Carlos Fuzinelli, especialista em consórcios imobiliários e sócio-fundador da FVL Consórcios, corretora especializada em consórcios, o crescimento da modalidade está diretamente ligado ao atual cenário de crédito. “Quando o financiamento fica caro e inacessível para parte da população, o consórcio aparece como uma solução viável para quem pode planejar. Ele permite comprar um imóvel sem comprometer a renda com juros elevados”, afirma.

Além do consumidor final, empresas também passaram a utilizar o consórcio como ferramenta estratégica. O modelo tem sido adotado para aquisição de sedes próprias, expansão patrimonial e até como alternativa de investimento. “Muitas empresas usam o consórcio para transformar despesa em ativo, substituindo aluguel por patrimônio ao longo do tempo”, observa.

A expectativa para os próximos anos segue positiva. Mesmo com eventuais ciclos de queda de juros, o consórcio tende a manter espaço relevante no mercado imobiliário. Para Fuzinelli, a modalidade deixou de ser apenas uma alternativa e passou a integrar o planejamento financeiro de diferentes perfis. “O consórcio não compete apenas com o financiamento. Ele ocupa um lugar próprio, voltado a quem pensa no longo prazo e busca previsibilidade”, diz.

Esse avanço também ampliou a oferta de operadores e corretoras especializadas, o que exige atenção redobrada na contratação. A escolha de uma empresa estruturada, com consultoria adequada e administradoras autorizadas, faz diferença no resultado final do plano. “O consórcio é seguro, mas precisa ser bem orientado. A falta de análise pode comprometer o objetivo do cliente”, alerta.

O especialista apresenta cinco pontos essenciais antes de entrar em um consórcio imobiliário

Com a expansão do mercado, alguns cuidados ajudam consumidores e empresas a aproveitar melhor a modalidade e evitar frustrações.

Avaliar o objetivo e o prazo

Antes de contratar, é fundamental definir se o foco é moradia, investimento ou expansão patrimonial. O consórcio funciona melhor para quem tem horizonte de médio e longo prazo e não depende de aquisição imediata.

Escolher administradoras autorizadas

A administradora do consórcio deve ser autorizada e fiscalizada pelo Banco Central. Esse é um ponto básico de segurança e transparência do contrato.

Analisar a taxa de administração

Embora não haja juros, o consórcio tem taxa de administração, que varia entre os planos. Comparar custos e entender o impacto no valor total é essencial.

Contar com orientação especializada

A contratação por meio de uma consultoria especializada ajuda a escolher o grupo, o valor da carta e a estratégia de contemplação mais adequada. “O consórcio não é um produto de prateleira, ele precisa ser desenhado para cada perfil”, ressalta Fuzinelli.

Entender regras de contemplação e uso do crédito

Saber como funcionam sorteios, lances e as regras para uso da carta de crédito evita surpresas ao longo do plano e garante que o imóvel desejado esteja dentro das condições do grupo.

Na avaliação do executivo, o consórcio imobiliário tende a ganhar ainda mais relevância à medida que o brasileiro busca soluções financeiras menos dependentes de juros. “O sonho da casa própria continua vivo, mas agora passa cada vez mais pelo planejamento. E o consórcio se encaixa exatamente nesse novo comportamento”, conclui.

Sobre Carlos Fuzinelli

Carlos Fuzinelli é CEO e cofundador da FVL Consórcios e atua há mais de 15 anos no mercado de consórcios. À frente da companhia, lidera as frentes de crescimento, inovação comercial e expansão nacional, com destaque para o desenvolvimento do modelo de franquias, considerado estratégico para ampliar a presença regional da marca. Sob sua gestão, a FVL projeta alcançar 60 franquias em operação até o final de 2026. Empreendedor e gestor, também participa da administração de empresas do grupo, contribuindo para a diversificação do negócio e a consolidação de um ecossistema orientado por eficiência, transparência e relacionamento de longo prazo.

Sobre a FVL Consórcios

Fundada em 2019 por executivos com ampla experiência no setor, a FVL Consórcios se consolidou como uma das principais corretoras de consórcios do Brasil, com atuação nacional tanto na venda direta ao consumidor quanto por meio de um modelo estruturado de franquias. A empresa se posiciona como uma consultoria financeira especializada, oferecendo soluções de planejamento para aquisição de bens, formação de patrimônio e investimentos de médio e longo prazo por meio de consórcios.

Um dos diferenciais da FVL é a metodologia própria de vendas e relacionamento, desenvolvida pelos fundadores a partir da prática de mercado e aplicada de forma padronizada em toda a operação. Com estratégia clara de expansão e foco em crescimento sustentável, a companhia tem como meta ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas de consórcios até 2026, reforçando seu posicionamento como referência em planejamento financeiro e geração de patrimônio no país.

