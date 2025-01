Especialista analisa impactos das novas regras da ANS no mercado de saúde complementar

CEO da 3R4 Seguros explica como essas mudanças podem mudar todo o setor caso sejam aprovadas essa semana – Nesta semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realiza reuniões que podem marcar um novo capítulo na regulação dos planos de saúde no Brasil. São encontros aguardados com grande expectativa, já que estão em pauta mudanças que podem alterar significativamente as regras do setor — as primeiras em 25 anos. Entre os temas discutidos, destacam-se a obrigatoriedade de contratação online de planos de saúde e o aumento do pool de risco de 30 para 1.000 vidas.

Essas propostas têm implicações diretas para o mercado, e para a 3R4 Seguros, corretora especializada em soluções para planos empresariais, elas representam tanto desafios quanto oportunidades.

“A regulação da saúde suplementar está em uma fase crítica. É um momento que exige atenção redobrada e capacidade de adaptação. A obrigatoriedade de contratação online pode transformar a forma como planos individuais, familiares, por adesão e MEI são comercializados, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à saúde. Por outro lado, o aumento do pool de risco para 1.000 pessoas impacta diretamente a dinâmica de atuação das corretoras, especialmente na renovação de contratos. Nosso papel, como corretora, será apoiar nossos clientes e parceiros nesse período de transição”, afirma Igor Guimarães, CEO da 3R4 Seguros.

O tema do pool de risco, por exemplo, é particularmente delicado para o segmento empresarial, onde a intermediação da corretora é crucial para oferecer as melhores condições de renovação. Se a mudança for implementada, corretores podem ficar mais limitados em sua atuação, enquanto empresas precisarão se reorganizar para atender aos novos critérios de agrupamento.

Já a obrigatoriedade de disponibilizar planos de forma online reflete o movimento da ANS em prol da digitalização e da ampliação do acesso. “Há um claro direcionamento para democratizar o mercado, mas é fundamental que isso seja feito com cuidado, garantindo segurança e transparência para os consumidores. É nossa função, como especialistas, ajudar nossos clientes a navegar por essas mudanças de maneira estratégica e informada”, completa Igor.

Para a 3R4, as reuniões da ANS são um marco para o setor e reforçam a necessidade de inovação e diálogo constante entre operadoras, corretores e reguladores. “Estamos acompanhando de perto cada desdobramento e prontos para atuar como uma ponte entre o mercado e os nossos clientes, sempre com o compromisso de oferecer soluções que entreguem valor e o melhor resultado possível”, conclui o CEO.

Sobre a 3R4 Seguros

Com sede em São Paulo, a 3R4 Seguros utiliza uma abordagem inovadora, unindo tecnologia e atendimento humanizado para auxiliar empresas em setores como TI, consultorias e advocacia a gerenciar eficientemente seus planos de saúde. A corretora tem como missão otimizar a experiência dos colaboradores e controlar os custos das empresas, oferecendo soluções personalizadas e estratégicas para a gestão de benefícios.