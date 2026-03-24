Em apoio à música brasileira, Allianz patrocina Coala Festival 2026

Além do festival, a companhia irá apoiar mais cinco eventos do circuito, que serão realizados nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador – Como parte da estratégia de reforçar seus valores e apoiar projetos que celebram a cultura brasileira, a Allianz Seguros, uma das principais seguradoras do país e do mundo, anuncia o patrocínio ao Coala Festival, que acontece nos dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento está em sua 12ª edição e segue com a proposta de enaltecer os grandes nomes da música nacional e dar espaço para os novos talentos.

Em conjunto com o time do festival, a companhia está preparando ativações exclusivas, que serão divulgadas em breve. Além dessa iniciativa e de ações especiais para clientes, corretores e colaboradores, a Allianz levará sua marca para a Área de Acolhimento, um espaço dedicado ao bem-estar e suporte aos participantes, com foco em oferecer um ambiente seguro e de apoio caso alguém se sinta mal, assediado ou precise de suporte emocional. O posto médico e os lockers também terão a assinatura da seguradora.

“Ao apoiar o Coala, diversificamos nossas ações de patrocínio, alinhado com o nosso compromisso de estarmos ainda mais perto das pessoas, valorizando a cultura nacional e proporcionando experiências que conectam. Essa união consolida o posicionamento da Allianz como uma marca que acredita no talento brasileiro, incentiva a diversidade artística e participa ativamente de projetos que inspiram e aproximam comunidades. O evento se destaca ainda por atrair um público engajado, o que reafirma a relevância da marca em se aproximar de diferentes gerações”, explica Maria Clara Ramos, diretoria executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

Além do festival de São Paulo, a seguradora irá patrocinar mais cinco eventos do circuito, no formato “Apresenta”, que serão realizados em teatros ou espaços de eventos icônicos nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador. Ao levar cultura, presença e conexão para mais lugares, esse movimento intensifica a estratégia da companhia de estar mais próxima do público em diferentes regiões.

“A parceria com a Allianz reforça algo que acreditamos muito: presença se constrói com consistência. Isso só é possível quando criamos proximidade e relacionamento contínuo com o público. É assim que as marcas passam a fazer parte do que realmente importa na vida das pessoas, e ainda incentivam e promovem a cultura pelo Brasil”, pontua Thiago Custódio, sócio e Business Lead do Coala Music.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros.

Com foco em desenvolvimento sustentável e ações de longo prazo, desde 1995 um grupo de colaboradores criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo), por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora detém o naming rights do Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país, que já recebeu mais de 11 milhões de pessoas desde sua inauguração em 2014.