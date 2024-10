Diretoria do CCS-RJ é recebida pela diretoria do SindSeg-RJ/ES

O objetivo do encontro foi estreitar laços entre as entidades e desenvolver parceria em prol da educação dos seguros – O evento foi realizado no dia 09 de outubro, na sede da Bradesco Seguros. Pelo CCS-RJ estiveram presentes Fátima Monteiro, presidente; Marco Aurélio Marques, diretor financeiro; e Dayse Magesti, diretora secretária.

Pelo Sindicato das Seguradoras do RJ/ES participaram: Saint’Clair Lima, presidente do SindSeg RJ/ES; Sergio Carvalhaes de Brito e Gilmar Pires, vice-presidentes e Ronaldo M. Vilela, diretor-executivo.

O objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento entre as entidades e desenvolver parcerias focadas na educação das pessoas sobre a importância da proteção oferecida pelo seguro.

Para a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, “iniciativas de parceria como a que estamos estabelecendo com o Sindicato das Seguradoras levam a um melhor aproveitamento do conhecimento e das experiências que possam ampliar a difusão do seguro, bem como uma melhor compreensão da importância do caráter protetivo da função desta indústria robusta que poderá crescer muito mais à medida que houver uma ação educacional junto aos consumidores, escolas, empreendedores e toda sociedade de uma maneira geral”.

Ronaldo Vilela destacou que “o tema central do encontro foi a discussão de propostas de difusão do conhecimento sobre seguros à população. O nosso foco é levar as entidades e corretores a desenvolverem suas políticas de comunicação social direcionadas ao segurado e ao potencial consumidor, com informações claras e objetivas sobre seguros”, afirmou.

O saldo positivo do encontro, segundo o diretor, “foi um perfeito entendimento das duas entidades sobre esse objetivo e o desejo de implementar essa relação visando o desenvolvimento de uma política de comunicação focada no esclarecimento à população sobre os benefícios da contratação de seguros”, finalizou.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para direita: Saint’Clair Lima, presidente SindSeg RJ/ES; Sergio Carvalhaes de Brito, vice-presidente SindSeg RJ/ES; Marco Aurélio Marques, diretor financeiro CCS-RJ; Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ; Gilmar Pires, vice-presidente SindSeg RJ/ES; Dayse Magesti, diretora administrativa CCS-RJ e Ronaldo Vilela, diretor-executivo do SindSeg RJ/ES – Foto: Divulgação