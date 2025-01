Digitalização e Automação: como a tecnologia está transformando as Seguradoras no Brasil

(*) Por Rodrigo Arraes – O setor de seguros brasileiro segue em trajetória de expansão em 2024, com um crescimento projetado de 11,7% para o ano. No primeiro semestre, a arrecadação já alcançou impressionantes R$ 209,58 bilhões, marcando um aumento de 15,3% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o relatório de Síntese Mensal, divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) em junho de 2024. Esse avanço reflete tanto a maior conscientização sobre a importância dos seguros quanto a incorporação de tecnologias inovadoras que estão transformando a cadeia de valor do setor.

Além de arrecadar, o setor de seguros exerce um impacto social significativo. No primeiro semestre, foram pagos R$ 119,13 bilhões em indenizações, benefícios e resgates, mostrando que o segmento não apenas coleta prêmios, mas também devolve valor à sociedade. Contudo, o cenário macroeconômico apresenta desafios, como o impacto das taxas de juros elevadas, que podem influenciar tanto a rentabilidade quanto a demanda por produtos de seguros. Nesse contexto, as seguradoras precisam adotar estratégias que combinem eficiência operacional e inovação tecnológica para se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo.

A digitalização e automação são peças-chave para o futuro das seguradoras, permitindo operações mais rápidas, eficientes e transparentes. Uma abordagem end-to-end pode eliminar burocracias, reduzir o uso de papel e oferecer ao cliente soluções online ou via dispositivos móveis. Essa integração de tecnologias não apenas melhora a experiência do cliente, mas também potencializa a capacidade analítica das seguradoras, permitindo a criação de ofertas personalizadas e o atendimento proativo às necessidades dos segurados.

Com o auxílio da inteligência artificial (IA), o processamento de sinistros está se tornando mais eficiente. Ferramentas avançadas podem analisar grandes volumes de dados em tempo real, automatizar tarefas rotineiras e reduzir erros. Além disso, a IA tem se mostrado eficiente na identificação de fraudes, protegendo a saúde financeira das seguradoras e liberando representantes para se dedicarem a atividades estratégicas.

As expectativas dos consumidores mudam constantemente, e as seguradoras estão usando automação para personalizar comunicações e melhorar o suporte ao cliente. Chatbots inteligentes, alimentados por IA, podem responder rapidamente a dúvidas comuns, como o status de uma reivindicação ou renovação de apólices. Além disso, a IA permite gerar conteúdo sob medida com base no histórico e nas preferências do cliente, aumentando o engajamento e a satisfação.

Apesar dos avanços, o setor de seguros enfrenta desafios crescentes em meio à evolução tecnológica e ao cenário econômico. Taxas de juros mais altas podem impactar diretamente a demanda por produtos, ao mesmo tempo em que pressionam as seguradoras a maximizar a eficiência para manter a competitividade. Nesse ambiente, há uma clara necessidade de adotar inovações que permeiam toda a cadeia de valor, desde a cotação até a assistência ao segurado. A transformação digital não é mais opcional; ela se tornou essencial para o sucesso a longo prazo.

Ao reduzir a burocracia e digitalizar processos, as seguradoras podem se tornar mais transparentes e acessíveis, o que melhora significativamente a experiência do cliente. Essa abordagem centrada no cliente deve ser uma prioridade, especialmente em um mercado cada vez mais exigente.

A capacidade do setor de devolver valor à sociedade, por meio de pagamentos de sinistros e benefícios, reforça seu papel como um dos pilares da economia brasileira. Ao investir em tecnologias que aumentem a eficiência e a transparência, as seguradoras também garantem que esse impacto positivo continue crescendo.

Com projeções otimistas e desafios importantes à frente, o setor de seguros brasileiro está em um ponto de inflexão. As seguradoras que aproveitarem este momento para investir em inovação e criar experiências mais conectadas com as necessidades dos consumidores terão uma vantagem competitiva significativa.

A digitalização, automação e uso inteligente de dados não são apenas tendências; são a base para um setor de seguros mais ágil, eficiente e centrado no cliente. Em 2025, as seguradoras têm a oportunidade de liderar essa transformação, contribuindo para um mercado mais dinâmico e resiliente, pronto para atender às demandas do futuro. (*) Rodrigo Arraes é Delivery Manager na empresa Verity