Dia Mundial da Saúde: Bradesco Saúde reforça a importância do autocuidado e da prevenção para uma vida mais longa e saudável

Práticas como manter o sono regulado, investir em alimentação saudável, fazer atividades físicas regularmente e cuidar da saúde emocional fazem parte da mudança de comportamento

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, é um convite para refletir sobre hábitos e atitudes que impactam diretamente a qualidade de vida. ABradesco Saúde aproveita a data para reforçar a importância do autocuidado e da saúde preventiva como pilares fundamentais para promover longevidade com bem-estar.

Como parte das ações para marcar a data, a Bradesco Saúde estruturou um plano de comunicação multicanal com foco em ampliar o alcance das mensagens de prevenção e bem-estar. A estratégia inclui conteúdos nas redes sociais – nos perfis do Instagram e do LinkedIn–, rádio e mídia impressa. Também estão programadas comunicações direcionadas a corretores, beneficiários e empresas contratantes, por meio de e-mails marketing e banners em áreas logadas.

A iniciativa contempla, ainda, vídeos com especialistas e executivos da operadora, sobre a importância da prevenção e os serviços oferecidos para o cuidado da saúde, ampliando o debate sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida.

Em um dos vídeos, a diretora Thais Jorge compartilha dicas para uma vida saudável, como qualidade do sono, prática regular de atividades físicas e atenção à alimentação balanceada. “Incentivar o autocuidado significa estimular as pessoas a realizarem acompanhamentomédico de rotina, adotarem hábitos saudáveis e estarem atentas à própria saúde antes do surgimento de problemas. Pequenas mudanças na rotina podem fazer grande diferença no longo prazo, reduzindo riscos e promovendo uma vida mais saudável”, comenta.

Longevidade – A forma de encarar a longevidade também vem evoluindo. Hoje, viver mais está diretamente associado a viver melhor — com equilíbrio entre saúde física, mental, social e financeira. Práticas como manter o sono regulado, investir em alimentaçãosaudável, praticar atividades físicas regularmente e cuidar da saúde emocional fazem parte desse novo olhar.

Esse movimento é confirmado pelo Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), estudo da Bradesco Seguros que ouviu 4.400 brasileiros em 2025. A pesquisa revela um crescente interesse pelo tema em todo o país: a maioria da população reconhece que suas atitudes impactamdiretamente o futuro e busca informações sobre exames preventivos. No Sudeste, por exemplo, 80% dos moradores do Rio de Janeiro afirmam considerar o impacto de suas decisões na longevidade, e 77% praticam alguma atividade física semanalmente. Em São Paulo,81% dizem buscar conhecimento sobre exames preventivos. Em outras regiões, o engajamento também é significativo, com destaque para a prática de exercícios e o interesse por informações de saúde — embora nem sempre a longevidade seja tratada como prioridade.

Para Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde, o papel da informação é decisivo nesse processo. “Nosso compromisso é apoiar os beneficiários com informação de qualidade e incentivar hábitos que contribuam para a prevenção de doenças e promoção de saúde. Pequenasmudanças na rotina podem fazer grande diferença no longo prazo, reduzindo riscos e promovendo uma vida mais saudável”, destaca.