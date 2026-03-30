Dancor Corretora participa do Congresso da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos – ABRAPAVAA

A ABRAPAVAA tem o objetivo de apoiar e orientar quem já viveu a difícil experiência da perda de um ente querido em um acidente aéreo – O evento promovido pela ABRAPAVAA – Congresso Brasileiro sobre Gerenciamento de Crise e Assistência aos Familiares e Vítimas em Eventos Traumáticos – é o maior do Brasil e reúne especialistas, autoridades, equipes de emergência, juristas, profissionais da aviação e instituições que atuam na linha de frente das crises.

O seu objetivo é reforçar o comprometimento com o cuidado às vítimas de acidentes e a melhoria contínua dos protocolos de segurança. O evento foi realizado dias 18 e 19 de março, reuniu mais de 250 participantes, entre especialistas das mais diversas áreas envolvidas neste tema e familiares de vítimas. Estiveram presentes, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, além de CEOs das grandes companhias aéreas, escritórios de advocacia especializados e seguradoras que operam este seguro.

Participação da Dancor – Para Daniel Fraga, CEO da Dancor Corretora, parceira da ABRAPAVAA, o evento cumpre um papel estratégico. “É fundamental para demonstrar à sociedade o compromisso de todos os segmentos da aviação com a redução de acidentes e com o atendimento adequado em situações de sinistro”, destacou.

Fraga participou do Painel Mercado Segurador – Enfrentando Cenários Complexos – Reparação”, destacando a importância da proteção financeira do setor. O executivo da Dancor explica “que esse tema evidencia a necessidade crucial de contratar um seguro de responsabilidade civil complementar para aeronaves, garantindo que eventuais danos a terceiros sejam cobertos pela seguradora — e não pelo patrimônio da empresa ou de seus acionistas”, afirmou.

Seguro & Corretor – Segundo ele, o seguro é essencial para a continuidade das operações. A experiência prática da Dancor também evidencia a gravidade do cenário: apenas em 2025, a corretora atendeu 18 sinistros, sendo 12 com vítimas fatais.

Apesar disso, a contratação do seguro de responsabilidade civil complementar ainda não alcança metade das aeronaves em operação no país. Daniel Fraga alerta para os riscos dessa lacuna, pois “sem a contratação do seguro, o chamado ‘luto do sinistro’ pode ser devastador não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. O proprietário pode ser obrigado a arcar com indenizações, muitas vezes comprometendo seu patrimônio ou reservas financeiras”, pontuou.

O executivo ressalta ainda o papel do corretor de seguros. “Acredito ser fundamental o trabalho do corretor de seguros para difundir os benefícios do seguro, da transferência do risco para uma seguradora, blindando o patrimônio do segurado e de seus acionistas”, finalizou.

Números – O cenário da aviação brasileira tem acendido um sinal de alerta para operadores, autoridades e profissionais do setor. Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontam 152 acidentes aéreos registrados em 2025, com 37 vítimas fatais. Em 2026, até o momento, já são 43 ocorrências — sendo 38 apenas entre janeiro e fevereiro —, mantendo a média preocupante de um acidente a cada dois dias no país.

Diante de um cenário desafiador, a atuação especializada e a ampliação da cultura do seguro se mostram cada vez mais essenciais para garantir a sustentabilidade e a segurança da aviação brasileira.

Sobre a Dancor Corretora

Fundada em 1993, a Dancor Corretora está estabelecida no mercado há mais de 30 anos, originalmente focada no ramo de seguros aeronáuticos e afins, administrando o seguro de mais de 2.600 aeronaves, hangares e oficinas de manutenção, tornando-se referência em seguros para aviação comercial e particular. Com expertise adquirida como broker em aviação, diversificou o seu portfólio, oferecendo produtos de outros segmentos para os seus clientes e empresas.

Foto: Da esquerda para a direita: Roberta Andreoli, presidente da secção de direito aeronáutico da OAB – SP; Daniel Fraga, CEO da Dancor Corretora; Sandra Assali, presidente da ABRAPAVAA; Abel Francisco Dias, executivo do mercado segurador e Júlio Costa, do escritório de advocacia CAR Costa & Rocha Advogados – Foto: Divulgação