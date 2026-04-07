CVG-RJ promove encontro que destaca oportunidades no cenário da longevidade

Evento gratuito será no próximo dia 15 de abril – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realiza na manhã de 15 de abril, na sua sede no Centro do Rio, evento em parceria com a InvestPrime.

A iniciativa contará com a participação do palestrante Leonardo Lerer, especialista em proteção financeira e membro do MDRT (Million Dollar Round Table) associação global para profissionais de seguros de vida e serviços financeiros, há 18 anos. Ele falará sobre as transformações do mercado e novas possibilidades de atuação para os corretores de seguros.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-a-investprime/3345757?share_id=copiarlink

Mais informações: CVGRJ@CVGRJ.COM.BR | (21) 2203-0393 | (21) 96428-468

Serviço:

Evento: “Longevidade, seus clientes já estão preparados para isto?””

Data: 15 de abril de 2026

Horário: 9h30 às 12h

Local: Sede do CVG-RJ – Rua da Quitanda, 159 – Centro -Rio

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros