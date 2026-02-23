CVG-RJ promove encontro exclusivo com a Seguros Unimed

Evento será dia 26 de fevereiro e destaca novas oportunidades de negócios para os corretores de seguros – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realiza no próximo dia 26 de fevereiro, a partir das 9h, em sua sede no Centro do Rio, um evento com a Seguros Unimed voltado a corretores e profissionais que buscam ampliar conhecimento, fortalecer parcerias e identificar novas oportunidades no mercado de seguros.

Participam do encontro Márcio Alves, gestor Regional da Seguros Unimed; Rogério Rocha, gestor da Campanha Carteira Recheada promovida pela Seguros Unimed; Thaiane Sibilio, André Petra e Samuel Conceição, executivos Comerciais da Seguros Unimed e George Dario, CEO e Co-founder do Grupo Dario & Porto Consultoria e Corretora de Seguros. Eles irão apresentar produtos da seguradora e seus diferenciais, estratégias comerciais e perspectivas do segmento Vida.

A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, ressalta que a iniciativa integra a programação do Clube, que tem como compromisso proporcionar encontros que realmente agreguem valor ao mercado. “Ao reunir todos esses profissionais nesse evento, ampliamos o acesso à informação estratégica e fortalecemos a conexão entre companhia e corretores”, frisa.

O evento e gratuito e as vagas são limitadas. Para fazer sua inscrição acesse a plataforma Sympla no link: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-a-seguros-unimed/3316181

Serviço:

Encontro com a Seguros Unimed

Data: 26 de fevereiro de 2026

Horário: a partir das 9 horas

Local: Sede do CVG-RJ – Rua da Quitanda, 159 – 12º andar- Centro – Rio

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros